Истории двух супружеских пар, погибших в один день из-за российской агрессии

Светлана и Юрий Яковенко вместе прожили 25 лет, супруги София и Виктор Гостевы – 42. Они были примером любви, которая не проходит с годами, несмотря на трудности. Хотели наслаждаться жизнью, радоваться внукам. Но в один момент из-за войны России против Украины их жизни оборвались.

Яковенко погибли в Изюме на Харьковщине под завалами дома на Первомайской, 2. Пара Гостевых подорвалась на противотанковой мине в Тростянце Сумской области. Светлане и Юрию было 48 и 47 лет соответственно, а Софье и Виктору – 61 и 67. Ко Дню святого Валентина рассказываем истории любви супругов.

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Текст подготовлен платформой памяти Мемориал, которая рассказывает истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для 24 Канала. Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Знакомство

Светлана и Юрий Яковенко жили в Изюме в соседних домах, а познакомились в 1997 году в январе – на праздник Маланки. Обоих пригласили на вечеринку.

Тогда Светлане было 23 года, а Юре – 22 (между ними разница в несколько месяцев). Девушка работала бухгалтером, а парень – водителем.

На следующий день после вечеринки Юрий пришел к Светлане с цветами. Не говорили о том, что с этого момента они встречаются. Это было ясно без слов.

"Папа рассказывал, что заглядывался на маму еще до знакомства. Она ему сразу понравилась. Папа запомнил, что у нее были длинные волосы и она носила белую рубашку и длинную красную юбку", – рассказывает дочь Алена Яковенко.

Светлана тоже влюбилась в Юру с первого взгляда. Он поразил ее заботливостью. У них была общая черта – они были очень хорошие.

Светлана и Юрий Яковенко / Фото из архива семьи

София Гостева родилась в Беларуси, а Виктор Гостев – в Украине. Встретились в Казахстане в 1979 году. Там некоторое время жили их семьи.

19-летняя София по образованию была продавщицей, работала на элеваторе на сельскохозяйственном предприятии. 25-летний Виктор имел специальность инженера-строителя, а работал там же заместителем директора. Однажды он пришел оформить документы на зерно – тогда познакомился с Софией. Они сразу понравились друг другу.

"Мама рассказывала, что папа был очень красивый. Она обратила внимание на его черные вьющиеся волосы и пиджак малинового цвета, это было особое сочетание, – вспоминает дочь Елена Гостева. – Интересно, что за всю жизнь я никогда не видела папу ни в пиджаке, ни хотя бы с галстуком".

София Гостева, 2018 год / Фото из архива семьи

Виктор Гостьев / Фото из архива семьи

Свадьба

Светлана Яковенко сама воспитывала двухлетнего сына Эдуарда. Предыдущий парень бросил ее, когда узнал о беременности.

"Папа не боялся того, что у мамы есть ребенок. Идя на свидание, он всегда покупал Эдику конфеты. Отношения родителей развивались стремительно. Вскоре они начали жить вместе. После признания планировали свадьбу. Мама папы была против. Из-за этого они пять раз. подавали заявление в ЗАГС. В конце концов расписались наперекор всем", – вспоминает Алена.



Светлана с Юрием и сыном Эдуардом / Фото из архива семьи

Поженились Яковенко осенью 1998 года. Свадьба была скромной. Гостей было около 20. Праздновали в однокомнатной квартире в общежитии. Жених был в синем костюме, невеста – в белом жакете и юбке. В программе – роспись и общение.

"Не помню даже, кричали ли мы "Горько!" – говорит подруга Виктория Бублик, которая была свидетельницей со стороны невесты.

По ее словам, Светлане было очень важно, как Юра относился к сыну. После женитьбы он усыновил Эдуарда. Это было подтверждением его любви.

Свадьба Светланы и Юрия Яковенко, 1998 год / Фото из архива семьи

Супруги Гостевы оформили отношения в Казахстане через два месяца после знакомства. Как-то пара проходила мимо сельсовета, а Виктор сказал: "Зайдем распишемся?"

Дал секретарше конфет и 5 рублей, чтобы процедуру сделали быстрее. Тогда обязательно нужно было иметь свидетелей. Ими стали два человека, которые случайно проходили по улице. Родные были шокированы известием о росписи, ведь никто не знал об их отношениях.

Обвенчалась пара в Украине уже на 25-летие брака. Тогда дети устроили им мини-свадьбу.

Одно из немногих сохранившихся общих фото Гостевых, 2020 год / Фото из архива семьи

Семейная жизнь

Молодожены Светлана и Юрий Яковенко жили отдельно от родителей, а перед рождением дочери купили квартиру на Первомайской, 2 в Изюме. В семье не было "мужских" и "женских" обязанностей. Все дела могли делать оба.

Юрий работал до обеда, так что домашним хозяйством и воспитанием детей занимался преимущественно он. Светлана больше времени уделяла работе. Впрочем, домашние задания с детьми в основном делала она. Обучала их английскому и французскому языкам, которыми хорошо владела. С дочерью рисовала маслом, пастелью и акварелью.

Дети Эдуард и Алена Яковенко / Фото из архива семьи

"Мама умела готовить, но папа разрешал ей делать только десерты. Все остальное готовил он. Больше всего я любила его мясо, запеченное с картошкой. Папа мариновал его в домашнем вине, которое делал сам. Добавлял приправы, которые покупал в секретном месте. Пахло на весь подъезд", – вспоминает дочь Алена Яковенко.

На ужин Юра всегда готовил что-то особенное. Очень обижался, если жена задерживалась на работе. Ему хотелось больше времени проводить вместе – и именно это была основная причина их размолвок. Громких скандалов не возникало. Муж просто закрывался и ходил надутый. Первой на примирение шла Светлана. Говорила любимому теплые слова, и тот переставал обижаться.



Юрий и Светлана Яковенко / Фото из архива семьи

Подруга Виктория Бублик рассказывает: "Светлана зарабатывала больше мужа, но никогда не упрекала его за это. У нее был пример дедушки, который занимался домашними делами. После свадьбы с Юрой она говорила: "Сбылась моя мечта. Я хотела такого человека, как дедушка. Деньги зарабатываю я, а он делает другие дела. У кого-то по-другому, а у нас так".

Когда Светлана забеременела, работала до последнего месяца, а вскоре после родов вышла на работу. Полдня с детьми была няня, в остальное время за ними присматривал муж.

Алена Яковенко с папой, 2013 год / Фото из архива семьи

Юрий Яковенко был строже к сыну. Учил его домашним делам. Эдуард от этого был не в восторге. Обижался, что у него больше обязанностей, чем у сестры. Впрочем, когда стал студентом, поблагодарил папу за воспитание.

"Я чувствовала себя с папой полностью защищенной. Мое первое расставание с парнем было очень болезненным. У меня была депрессия, я ничего не ела и много плакала. Папе было так больно из-за этого, что он взял больничный на две недели, чтобы пережить со мной этот период. Поскольку я очень похудела, он в течение двух месяцев готовил мне еду для набора веса", – вспоминает дочь.

Юрий Яковенко не мог терпеть женских слез, поэтому пытался сделать так, чтобы жена и дочь не плакали. Когда они болели, он окружал их особой заботой. На праздники дарил цветы и сладости.

"Мама не любила розы. Она была счастлива от букета полевых цветов. Однажды, возвращаясь с работы, папа сорвал ветку сирени. Ее это растрогало до слез", – говорит Алена.

Отдыхать супруги ездили за город без детей. Жарили шашлыки, любовались природой, общались. В это время дозвониться было невозможно.

Семья Яковенко, 2016 год / Фото из архива семьи

У супругов Гостевых в Казахстане был дом, большое хозяйство и авто. Там родились две их дочери, Инна и Евгения. Примерно пять лет спустя семья переехала жить в село Люджа на Сумщину. Третья дочь Елена родилась уже в Украине.

Виктор Гостев с дочерью Еленой, 1997 год / Фото из архива семьи

"Родители не могли долго быть друг без друга. Всегда вместе. Когда мама куда-то шла, через пять минут за ней, как хвостик, отправлялся папа. Она поедет куда-то в гости, только в дом войдет, а он звонит по телефону и просит: "Езжай уже домой, потому что я скучаю", – вспоминает дочь Елена.

На время своего отсутствия София готовила много еды, ведь мужчина стряпать не умел. Женщина же любила порадовать родных чем-то вкусным. Обожала готовку перед праздниками и приходом гостей. Тогда с дочками часами суетилась на кухне. Мужчина в это время скучал и жаловался, что ему одиноко.

У Софии Гостевой в морозильнике всегда были пельмени или вареники, слепленные собственноручно. Погреб был уставлен закрутками. Она часто дарила гостям варенье – клубничное, малиновое, смородиновое.

"Даже когда были тяжелые времена, мама пыталась приготовить какие-нибудь вкусности. Она могла из ничего сделать праздник", – говорит дочь.

В подарок мужу София Гостева обычно пекла торт. Виктор же мог купить кухонную утварь и шутить: "Это тебе на 8 марта следующего года". Муж часто дарил Софии розы, зная, как сильно любит их жена. На ее клумбах цветы цвели с ранней весны до поздней осени.

Цветы Софии Гостевой / Фото из архива семьи

Виктор Гостев занимался всем, что было связано с финансами. Он умел отлично договариваться, так что удачно продавал скот и овощи. Хозяйство в семье было большое: свиньи, овцы, коровы, гуси, куры, утки.

София умела шить и вязать. Дочерей учила домашним делам и была для них как подруга. Виктор любил поучать девушек, особенно если они что-то натворили. Дочери шутили, что воспитание ремнем было бы легче выдержать, чем эти разговоры.

София Гостева с дочерьми Еленой и Евгенией, 2015 год / Фото из архива семьи

Ссорились супруги редко. Могли ворчать друг на друга из-за каких-то бытовых мелочей. К примеру, когда София взяла без предупреждения веревку, которую нельзя брать, и насушила на ней грибов. Или если Виктор прибил какую полку не так, как хотела жена. Независимо от того, кто был виноват в конфликте, первым мириться шел муж.

"Мама была очень терпеливая, а папа мог "вспыхнуть" за три секунды. Когда к нам с сестрами приходили подруги, мы вместе красили ногти, делали прически. Папа ругался, потому что не переносил резких запахов. А мама наоборот любила быть с нами. На Щедрый вечер она шила нам костюмы, наряжала щедровать", – вспоминает Елена.

Время, когда дети повзрослели

Светлана Яковенко много времени уделяла работе и развитию. За что бы ни бралась, во всем старалась достичь идеала. Она работала главным бухгалтером в нескольких компаниях. Кроме того, умела настраивать программное обеспечение, создать и запустить сайт компании, найти вакансию профессионала.

Светлана Яковенко, 2018 год / Фото из архива семьи

Когда дочь Алена немного подросла, Светлана получила экономическое образование. После этого на курсах освоила профессию контент-менеджера и маркетолога. Интересовалась программированием, переводом и психологией. Изучала польский язык.

"В последние два года, когда мы с братом поехали работать в Польшу, родители начали "дышать". Мама стала заниматься спортом, а папа больше времени уделял автомобилям. Ему было важно, чтобы мама как можно дольше была рядом. Они вместе ездили рыбачить и отдыхать за город, всегда держались за руки", – рассказывает дочь Алена.

Юрий Яковенко на рыбалке, 2021 год / Фото из архива семьи

Пока мужчина рыбачил, Светлана любовалась видами, 2021 год / Фото из архива семьи

У супругов было много планов. Яковенко хотели какое-то время пожить за границей, а по возвращении домой завести собаку.

В последние два года жизни Светлана оставила бухгалтерию и работала копирайтером. Ее сообщения на личной странице в соцсетях вызвали восторг у людей. Женщина мечтала путешествовать, в том числе побывать в Париже. Представляла, как будет писать заметки о каждом путешествии. Еще она хотела освоить шитье.

Юрий, всю жизнь проработавший водителем, искал работу на ферме. Ему очень хотелось ухаживать за животными.

"Я уехала за границу в 18 лет. Это была весна 2021 года. Родителям так тяжело было меня отпускать. Я еще сказала: "Чего вы плачете, будто видимся последний раз". Если бы я знала, что это была наша последняя встреча, я бы дольше постояла на вокзале, крепче их пообнимала бы, я до сих пор храню тот билет "Изюм – Познань", – говорит дочь.

В 2022 году в Украину с невестой должен был приехать сын Эдуард, чтобы сыграть свадьбу. Родители уже не увидели бракосочетания сына и не узнали о признании дочери.



Виктор и София с внуком Владимиром / Фото из архива семьи

После возвращения в Украину Виктор Гостев работал дальнобойщиком. Ездил в Латвию и Эстонию. Позже завел фермерское хозяйство, в котором выращивал просо, пшеницу, гречку. София работала на почте и в магазине. Несколько лет супруги занимались евроремонтами в Киеве.

Когда дочери стали взрослыми, то начали поддерживать родителей финансово, поэтому те не нуждались в работе. Выращивали только домашнюю птицу и некоторые овощи.

Супруги Гостевы жили только вдвоем с 2009 года. К тому времени старшие дочери получили образование и вышли замуж, а младшая уехала учиться в Германию.

Супруги переехали в город Тростянец. Виктор с Софией очень скучали по детям, ежедневно звонили дочкам. Утешением были внуки дочери Инны, живущей в 10 километрах, в селе Люджа.

В 2011 году Виктор заболел раком горла четвертой стадии.

"Папа держался, не показывал слабости. Лишь мама знала, как тяжело ему давалась каждая химиотерапия. Они вместе прошли этот тяжелый период. Лечение длилось более года. Химия посадила здоровье папы, у него выпали волосы, ресницы, брови. Несмотря на это он строил ванную комнату для мамы, чтобы в случае его смерти она могла комфортно мыться", – делится дочь Елена Гостева.

Последние годы жизни супруги мечтали прожить в покое, общаться друг с другом, воспитывать внуков.

Виктор Гостев с внуком Егором, 2014 год / Фото из архива семьи

Гибель

Яковенко полагали, что война скоро закончится, поэтому не планировали эвакуацию. В первые дни российского вторжения Светлана рассказывала подруге: "Юра сказал не беспокоиться. Мы дома, едим борщ, пьем вино. Все спокойно".

В марте ситуация усугубилась. Начались авиаудары по Изюму. Поэтому Светлана была очень встревожена, называла звук бомбардировок голосом смерти.

Подруга Виктория уговаривала уезжать. Она искала транспорт для себя и хотела забрать Светлану с Юрой. Сначала они не хотели эвакуироваться без родителей. Затем Изюм оказался в окружении, а в городе были плотные обстрелы. Уехать стало еще труднее.

Светлана каждый день прощалась с подругой: "Веточка, это последняя ночь, мы уже не выживем, прощай".

Супруги Яковенко погибли утром 9 марта. Их дом был обстрелян из российских танков и авиации. Из-под завалов достали полсотни тел. Среди них была также мама Юры Наталья. Мама Светланы Полина Золотарева выжила, поскольку перед этим пошла на другую квартиру покормить кошек. Она опознавала всех родных.

Дом на Первомайской, 2 после обстрела россиянами / Фото Hromadske

"Я была на работе в магазине. От соседки пришло голосовое сообщение о том, что от обстрела погибла мама, а папу и бабушку еще не нашли. У меня был такой шок, что я сообщила руководителю о смерти мамы и побежала раскладывать вещи. Сказала, что доработаю до конца дня. Не осознавала, что лучше уехать домой", – вспоминает Алена Яковенко. Она сообщила о трагедии брату. Подруга супругов узнала о потере, увидев в местных группах фото разрушенного дома.

Тела извлекали из-под руин жители города. Это продолжалось около месяца, поскольку шли бои. Когда Изюм был полностью оккупирован, обстрелы прекратились. Люди обратились к коллаборантам, чтобы помогли с техникой для разбора завалов. Хоронили погибших в лесу. Данные о них записывались в журнал. Светлана Яковенко была похоронена под номером 164, ее свекровь под номером 174, а мужчина – 199. Эксгумацию провели после освобождения Изюма в сентябре 2022 года. Перезахоронения Яковенко еще не произошло. Тела находятся в морге в Харькове.



Эксгумация погибших во время оккупации Изюма / Фото Олега Синегубова

После трагедии дочь Алена видела собственную жизнь в виде родного дома – разрушенной, полной боли, слез и крови. Через несколько месяцев занятий с психологом это уже был отстраиваемый дом, а рядом растет трава. Сын Эдуард сначала держался лучше сестры, а сейчас переживает сложный период принятия потери.

"Нет ничего страшнее смерти близких. Для меня родители были идеалом супругов. Они, как и все, ссорились и имели разные этапы в отношениях. Однако всегда чувствовалось, что они очень сильно любят друг друга. Меня с братом воспитывали без криков, осуждения и детских травм. Верили в нас и поддерживали во всем. Когда я вспоминаю о родителях, то вижу, как они держатся за руки, счастливы и улыбаются", – рассказывает дочь.

Девушка очень похожа на Светлану. Вскоре после гибели она покрасила волосы в другой цвет, потому что тяжело было смотреть на себя в зеркало: постоянно видела там маму. Сейчас Алена держится благодаря тому, что хочет достичь такого уровня развития, как мама, и иметь такую семью, как у родителей.

Алена Яковенко / Фото из архива семьи

Тростянец, где жили супруги Гостевы, был оккупирован 24 февраля. В город заехало много российской военной техники, были прилеты в дома. Несколько снарядов упали на огород и во двор семьи.

Супруги боялись уезжать. Виктор говорил: "Если, не дай Бог, что-нибудь случится, я не хочу, чтобы мое тело в поле таскали собаки".

Усиливало страх и то, что первую колонну, ехавшую по "зеленому коридору", расстреляли российские солдаты.

Дочь Елена, сейчас живущая в Австрии, уговаривала родителей перебраться к ней. Те понемногу собирали вещи, но эвакуироваться не успели. 26 марта, в день освобождения города от оккупантов, супруги Гостевы в собственном авто подорвались на противотанковой мине. Машина сгорела дотла. Дочери не нашли в доме семейный фотоальбом, вероятно, он был в машине и сгорел вместе с ней.

Авто Гостевых после трагедии / Фото из архива семьи

"Связи с родными не было несколько недель. Я ожидала, что город освободят, и они вот-вот позвонят по телефону. 28 марта позвонил племянник и сообщил, что папы и мамы уже нет. Мы до последнего надеялись, что это ошибка. До сих пор не знаем, куда они ехали. Возможно, к сестре, потому что автомобиль был на дороге в направлении села", – рассказывает Елена Гостева.

Впрочем, раньше Виктор никогда не уходил из дома, не закрыв гараж и калитку, а на этот раз все было открыто. К тому же они были одеты в старые вещи, а София в марте почему-то была обута в резиновые тапочки. Рядом с ними обнаружили тонометр и рассыпанные лекарства. Дочери предполагают, что кому-то могло стать плохо, и они ехали к врачу.

Дочь Инна с мужем и сыновьями организовали похороны. Евгении и Елене попрощаться с родителями не удалось, поскольку в городе продолжалась зачистка после освобождения от россиян и въезд был запрещен.

Цветы возле места, где на мине подорвались супруги Гостевы / Фото из архива семьи

Все дочери тяжело переживают потерю родителей.

"Живем с дырой внутри. С этой болью справиться невозможно. Я стараюсь абстрагироваться, чем-то заниматься, ходить на работу, воспитывать детей, волонтерить. Помогла 150 украинцам найти приют в Австрии. Держу связь с сестрами. Уговорила Евгению приехать на время ко мне. Старшая сестра не хочет", – делится Елена.

У женщины есть мамины вязаные носки и папина рубашка. Иногда надевает их и становится легче. Когда она видит на улице такую машину, какая была у родителей, говорит: "Привет, папа!" А когда на сердце очень тяжело, говорит с ними, просит присниться. И те приходят во сне. Иногда веселые, рассказывают, что у них все хорошо, иногда говорят, что скучают.

"Для меня родители были идеальной парой. Они были как очень хорошие друзья. Не имели секретов, невероятно любили, поддерживали и уважали друг друга. Держались вместе и сохранили любовь и уважение, несмотря на различные трудности, которые приходилось пережить", – сказала Елена Гостева.

Автор материала – Наталья Хвесик