Женщина рассказала свою историю 24 каналу в рамках проекта СВОИ. О страшном дне 24 февраля для семьи Елены и 2 сутках в пути, чтобы вывезти единственного ребенка подальше от "русского мира" – читайте дальше.

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Выезд из Сум 24 февраля

Около 6 утра 24 февраля Елена, ее муж и дочь вышли на балкон. Там были слышны звуки взрывов. Муж поехал на заправку, где тогда уже образовались огромные очереди, а Елена начала собирать вещи. Дочь, которая в тот момент ходила в первый класс, не понимала, что происходит.

Около 13 часов семья уехала из города. Представления о том, куда именно – не было, направились в сторону Запада Украины. Родственников или друзей у них там не было, впрочем у мужчины были знакомые по работе из Черновцов, позвонил им, и они согласились принять семью.

Ехали 2 суток и без остановок. Было очень много машин, шел огромный поток. В мирное время мы бы двинулись по дороге через Киев, но тогда уже нельзя было, потому что столицу накрывали ракетами. Мы ехали через Кременчуг. Далеко, у мужчины был первый опыт такого вождения, чтобы 2 суток и без остановок,

– рассказала Елена.

При этом женщина подчеркивает, что они не считались с трудностями – необходимо было вывезти единственную дочь в безопасное место, чтобы она не слышала звуков взрывов и не наблюдала ужасов войны. На тот момент не было понятно, что случится с Сумами – город расположен в 40 километрах от российской границы.

Дорога еще была тихая. Правда, очень много машин: все красно от фар. Особенно после Кременчуга – там шел поток харьковских машин… Нашей целью было вывезти ребенка. Она у нас единственная, долгожданная. Надо было ехать, никто не думал о каких-то трудностях,

– вспоминает Елена.

К слову, сейчас Елена вместе с дочерью живет на съемной квартире в Черновцах. Муж защищает их и родину в рядах Вооруженных Сил Украины. Женщина говорит, что сейчас у них все хорошо, но очень хочет вернуться домой.

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