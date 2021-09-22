Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале заявил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин. Он также отметил, что не видит, каким образом законопроект об олигархах может на них повлиять.

К теме Арахамия, Витренко и Тищенко: чиновники засветились в VIP-ложе с Коломойским

По словам Рахманина, если посмотреть на некоторых членов правительства, которых выдвигает "Слуга народа", то видно, что они имеют гораздо больше связей с определенными олигархами, чем председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков или уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Несмотря на это, разговор Коломойского и Арахамии во время футбольного матча является "больше историей для шуток и троллинга".

Справка. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект об олигархах нарушает ряд законов о правах людей.

Узнайте больше В любой стране это грех, – интервью Сергея Рахманина про олигархов и борьбе с ними

Интервью с Сергеем Рахманиным: смотрите видео

Что этому предшествовало