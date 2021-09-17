Коломойский решил объяснить, что же произошло в VIP-ложе во время матча. Его версия событий полностью подтверждает высказывания главы фракции "Слуга народа" – Давида Арахамии.

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Как олигарх потроллил Арахамию

Коломойский решил дополнить комментарий "слуги народа" и подробно рассказал об их встрече во время футбольного матча. Он подтвердил, что не сидел в VIP-ложе, а просто был рядом, поэтому решил подойти, чтобы поздороваться и не упустить случая пошутить.

По словам олигарха, Арахамия пришел на матч Динамо – Бенфика со своей семьей. Для детей он купил футбольные дудки – они активно ими пользовались и громко свистели. Бизнесмен переспросил нардепа, его ли это дети. Тот ответил утвердительно. Тогда Коломойский спросил, для чего политик их купил. "Потому что они просили", – услышал в ответ.

Я ему крикнул: "Так возьми своих детей в парламент, пусть Разумкову дудят". Я еще ему добавил, чтобы готовился декларацию подавать,

– вспомнил Коломойский.

Отметим, что ранее о случайной встрече с олигархом высказался и сам Арахамия. "Слуга народа" подчеркнул, что не имел тесного общения с Коломойским. Мол, тот сам подошел к нему, чтобы, в частности, пошутить о законопроекте о деолигархизации.

Справка. Накануне Комитет Рады по обороне таки поддержал законопроект об олигархах, инициированный президентом Зеленским. После первого чтения в него внесли более 1 000 правок. Впрочем, учли лишь 13 из них.

Коломойский перепутал Чернышева с Бахматюком

Ранее СМИ сообщили, что во время матча Динамо – Бенфика чиновники, которые собрались в VIP-ложе, вели переговоры. В частности, по информации источников УП, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в течение 30 минут якобы общался с Коломойским. При чем, беседа была закрытой.

В то же время сам олигарх утверждает, что даже не знал, кто такой Чернышев. Мол, поздоровался с ним, поскольку перепутал с бывшим владельцем VAB Банка – Олегом Бахматюком, которого еще в 2019 году объявили в розыск за коррупционное дело.



Коломойский на футбольном матче Динамо – Бенфика / Фото УП

Он возразил, что общался с ним так долго, как писали в СМИ. "Я его же не знаю, мы не говорили, просто поздоровались. Я принял его за Бахматюка. Поздоровался и рядом вообще не находился. Все время общался с Волковым".