Коломойський вирішив пояснити, що ж відбулося у VIP-ложі під час матчу. Його версія подій повністю підтверджує висловлювання голови фракції "Слуга народу" – Давида Арахамії.

До теми Арахамія, Вітренко та Тищенко: високопосадовці засвітились у VIP-ложі з Коломойським

Як олігарх потролив Арахамію

Коломойський вирішив доповнити коментар "слуги народу" й детальніше розповів про їхню зустріч під час футбольного матчу. Він підтвердив, що не сидів у VIP-ложі, а просто був поруч, тому вирішив підійти, аби привітатися й не упустити нагоди пожартувати.

За словами олігарха, Арахамія прийшов на матч Динамо – Бенфіка зі своєю сім'єю. Для дітей він придбав футбольні дудки – вони активно ними користувалися й голосно свистіли. Бізнесмен перепитав нардепа, чи це його діти. Той відповів ствердно. Тоді Коломойський запитав, для чого політик їх купив. "Бо вони просили", – почув у відповідь.

Я йому крикнув: "Так візьми своїх дітей у парламент, нехай Разумкову дудять". Я ще йому додав, аби готувався декларацію подавати,

– пригадав Коломойський.

Зазначимо, що раніше про випадкову зустріч із олігархом висловився й сам Арахамія. "Слуга народу" наголосив, що не мав тісного спілкування з Коломойським. Мовляв, той сам підішов до нього, аби, зокрема, пожартувати про законопроєкт про деолігархізацію.

Довідка. Напередодні Комітет Ради з оборони таки підтримав законопроєкт про олігархів, ініційований президентом Зеленським. Після першого читання до нього внесли понад 1 000 правок. Втім, врахували лише 13 з них.

Коломойський переплутав Чернишова з Бахматюком

Раніше ЗМІ повідомили, що під час матчу Динамо – Бенфіка високопосадовці, які зібралися у VIP-ложі, вели перемовини. Зокрема, за інформацією джерел УП, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов протягом 30 хвилин нібито спілкувався з Коломойським. При чому, бесіда була закритою.

Натомість сам олігарх стверджує, що навіть не знав, хто такий Чернишов. Мовляв, привітався з ним, оскільки переплутав з колишнім власником VAB Банку – Олегом Бахматюком, якого ще у 2019 році оголосили у розшук через корупційну справу.



Коломойський на футбольному матчі Динамо – Бенфіка / Фото УП

Він заперечив, що спілкувався з ним так довго, як писали у ЗМІ. "Я його ж не знаю, ми не говорили, просто привіталися. Я прийняв його за Бахматюка. Привітався і поруч взагалі не перебував. Весь час спілкувався з Волковим".