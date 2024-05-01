"Они сказали, что я слишком мал": жизнь в аренде Иана Маатсена и найденное счастье в Дортмунде

Дортмундская Боруссия умеет зажигать звезды. Один из последних примеров – 22-летний защитник Иан Маатсен, который оказался ненужным лондонскому Челси.

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Первый четвертьфинальный матч против Атлетико превратился в кошмар для 22-летнего защитника Боруссии Иана Маатсена. Уже на четвертой минуте самый молодой игрок "шмелей" и вратарь Грегор Кобель привезли гол в свои ворота – Родриго де Пауль открыл счет.

Но уже через неделю Маатсен, которого Боруссия в январе арендовала у Челси, стал одним из героев встречи. В своем четвертом матче в Лиге чемпионов голландец отметился классным голом в ворота Атлетико, а его команда в итоге победила 4:2 и неожиданно вышла в полуфинал.

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Вскоре инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Маатсен летом станет полноценным футболистом Боруссии. Клуб настроен активировать клаусулу в 35 миллионов евро, ведь очень доволен молодым защитником. Если учесть, что Челси не может гарантировать игровую практику Маатсену, то будущий трансфер выглядит выгодно для обеих сторон.

"Я всегда верил, что смогу играть за Челси, но, к сожалению, не сложилось, – сказал Маатсен в комментарии NBC после матча с Атлетико. – Я благодарен Боруссии за возможность. Горжусь собой. Я продолжал верить в себя и приехал сюда, чтобы сыграть на самом высоком уровне. Сегодня я считаю, что показал очень хорошую игру".

Маурисио Почеттино подпускал Иана к основной обойме, но не нашел парню места в команде (как здесь найти, если в наличии есть Чилвел, Гюсто и Кукурелья?) В первой части сезона в АПЛ Маатсен получал крохи игрового времени (иногда выходил на чужом правом фланге) и в целом сыграл 199 минут. Зато в Дортмунде ему предоставили полное доверие и он стал одним из лучших фулбеков Бундеслиги. Дортмунд умеет превращать перспективных игроков в суперзвезд. Холанд, Санчо и Беллингем – только этому подтверждение.



Иан Маатсен в Челси / Фото Getty Images

В систему Челси Маатсен попал, когда ему исполнилось 16 лет. Воспитанник роттердамского футбола (парень играл и за Фейенорд, и за Спарту) все время упорно боролся за место на поле. Иан ходил в три аренды, а четвертая – в Боруссию – похоже, стала определяющей.

Маатсен имеет все возможности, чтобы стать преемником большой плеяды нидерландских футболистов суринамского происхождения. Иан не видел собственными глазами игры Рууда Гуллита, Франка Райкарда, Патрика Клюйверта и Кларенса Зеедорфа. Однако он всегда бредил футболом.

"Он постоянно возился с мячом, – вспоминает Эдвард Маатсен, отец футболиста. – Ежедневно сын тренировался с мячом в саду. Вскоре он попал в структуру Фейеноорда". После шести лет обучения мелкого по телосложению мальчика отсеяли из академии.

Когда Фейенорд забраковал меня в 11-летнем возрасте, я думал, что с футболом покончено, – рассказывал Иан в интервью Standard Sport. – Они сказали мне, что я слишком мал (ныне рост Маатсена составляет 167 сантиметров). Это был конец. Они сказали, что у меня нет потенциала. Очевидно, я считал иначе, поэтому хотел доказать, что люди ошибаются. Я не говорил этого буквально, но держал это в своем сознании. Я опустил голову и упорно работал.

Важной на том этапе для малого была поддержка родных: "Они говорили мне: "Нет, ты имеешь талант, данный Богом. Ты очень хороший". Они убеждали, что за свою мечту стоит бороться". Реализация этой мечты продолжилась в академиях роттердамской Спарты и ПСВ. Через пять лет после исключения из академии Фейеноорда Маатсенам позвонили из Челси. Это было приятно и сложно одновременно. Что делать дальше? Мнения родителей разделились.



Семья футболиста / Фото Jan Kok | Boomerang Fotografie

"Мама не была в восторге от поездки в Лондон – и это было самое сложное, видеть, что один из твоих родителей не поддерживает тебя. Однако мой папа сказал: "Ладно, и если ты поедешь, больше никаких шуток. Даже если ты ребенок, который попал во взрослый мир – там не имеет значения, сколько тебе лет. Надо просто выжить". Мой папа – жесткий человек, он был военным и любит жизненные вызовы. Он многое пережил из-за работы", – рассказывал Иан.

Парень уехал в Британию и столкнулся с тяжелым адаптационным периодом. Ему пришлось жить в приемной семье. Однако родители часто посещали матчи сына и жертвовали работой. "Иан такой же настойчивый, как и его мать, – говорит Маатсен-старший в разговоре с AD.nl. – Мне, как пожарному и бывшему профессиональному военному, больше нравится дисциплина. Он получил ее от меня. Талант? Думаю, у малого он от деда, который был профессиональным футболистом в Суринаме".

В мае 2019-го Маатсен выиграл юношеский чемпионат Европы U-17 и забил гол в финале. А спустя четыре месяца он дебютировал за Челси в Кубке лиги. Наставник лондонцев Фрэнк Лэмпард выпустил юношу во втором тайме против Гримсби Таун: "Играть на заполненном стадионе с классными партнерами, это было невероятно. Даже по сей день, когда я вижу фотографии с того матча, то говорю: "Вау".

Несмотря на заметные успехи, 17-летний футболист ушел за игровой практикой в Чарльтон, который находился среди лидеров третьего по силе английского дивизиона. Следующий сезон Маатсен начал в очередной аренде, но ступенью выше. Ковентри играл в Чемпионшипе, а талант из Челси без раскачки стал основным – лишь четверо футболистов сыграли больше Иана (один из них – Виктор Дьокереш, нынешняя звезда Спортинга).



Маатсен / Фото из соцсетей футболиста

В июле 2022-го Маатсен отправился в третью аренду. Его звал Арне Слот в Фейенорд, но в родной клуб Иан решил не возвращаться и выбрал Бернли. С каждым последующим вояжем Маатсен получал все больше важного опыта. Работа с Венсаном Компани оказалась особенно полезной для парня. Маатсен пошел протоптанной дорогой одноклубников. Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и Конор Галлахер также отправлялись в аренды, но завоевали место в команде.

"Он провел великолепный сезон с нами, – говорил Компани о Маатсене. – Мы бы хотели его сохранить, но он решил остаться в Челси. Этот выбор мы полностью уважаем. Все очень счастливы, это было хорошее время, которое мы провели с ним в Бернли". В ответ Иан назвал Компани замечательным тренером и говорил, что с первого дня в Бернли чувствовал себя, как в одной большой семье. Итогом сезона стала победа в Чемпионшипе и возвращение в Челси.



Компани и Маатсен / Фото футбольного клуба

Что было потом – все знают. Маатсен отправился в четвертую аренду, которая может завершить походы блудного сына. "Я чувствую доверие тренера, партнеров и болельщиков, – делился Иан впечатлениями о Дортмунде. – Это немного повысило мою уверенность в себе. Я знаю, на что я способен, и стараюсь показать это в каждой игре. Я хорошо знал Боруссию, ведь это большой клуб и один из самых успешных в Германии. Я был очень рад, когда они проявили ко мне интерес".

Иану Маатсену пока не хватает стабильности. В то же время он уже находится в лидерах Бундеслиги среди игроков своего возраста. Например, защитник Боруссии является пятым по проценту точных передач в последнюю треть поля и третьим среди левых защитников, если брать во внимание индекс Wyscout. А еще голландец делает в среднем 7,5 перехватов за 90 минут в Лиге чемпионов. Больше, чем кто-либо среди его ровесников.

У Маатсена есть все условия для дальнейшего прогресса: доверие тренерского штаба, молодая и прогрессивная команда, конкурентная лига и, что самое важное, внутренняя уверенность. Исключение из академии родного клуба, мысли о завершении карьеры, четыре аренды, ошибка с Атлетико – все это могло сломать любого, но не этого парня. Теперь у Иана новый вызов – матч с ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов. И очередная попытка доказать всем и самому себе, что непреодолимых препятствий не существует.