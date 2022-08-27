Казацкого рода: история Торецка, который страдает из-за оккупантов

Летом 2022 года украинский город Торецк постоянно появляется в сообщениях мировых СМИ, к сожалению, в основном это трагические новости. Торецк сейчас живет под постоянными обстрелами россиян, но даже не думает повиноваться врагу. Для потомков казаков и шахтеров это неприемлемо.

Сайт 24 канала в очередном выпуске авторского сериала "История городов Донбасса" рассказывает о городе Торецк и его истории.

Читайте также Перепись населения российской империи 1897: где было больше всего украинцев

Казацкие времена

Бассейн главной реки Донбасса, Северского Донца, и его многочисленных притоков издавна был заселен. Археологам известны поселения людей здесь со времен каменного века, однако, нехватка письменных источников не позволяет подробно рассказать их историю.

В 17 веке окрестности современного Торецка начали активно колонизировать казаки – выходцы из Надднепрянской Украины. Жители Богуслава, Звенигородки, Черкасс и других городов основали в "Диком поле" собственные поселения – стоянки или слободы. московиты, которым формально принадлежали эти земли, называли украинских казаков "черкасами", по названию Черкасского полка и его столицы – города Черкассы. Они стали основной движущей силой колонизации "Дикого поля".

Торецк помнит о своем казацком прошлом / Фото toretsk.city

Одним из "черкасов" был полулегендарный казак Антон Щербина. О выходце из Богуславщины известно, что он возглавлял казацкий отряд и погиб в одном из боев с татарами. Историчность этого персонажа не доказана, однако, его легендарное жизнеописание довольно типично для жизни в условиях приграничья в раннемодерную эпоху.

Так или иначе, сюжет о героическом казаке был общеизвестным для колонистов 18 века, когда на месте его стоянки на берегу реки Кривой Торец возникает новое поселение – Щербиновская застава, названная в его честь. Она считалась частью большой военной слободы Зайцево.

Официально временем возникновения поселения считается 1806 год, однако, это довольно условная, однако, консенсусная дата.

Застава впоследствии становится хутором Щербиновским, а позже – в 30-е годы 19 века просто Щербиновкой, когда все тамошние хутора объединят в одно село, вошедшее в состав Железнянской волости Бахмутского уезда.

Шахтерский край

Развитие Щербиновки неразрывно связано с промышленной революцией на Донбассе и углем. Еще в 1721 году на территории современного Торецка, в балке Скелеватой, были открыты и описаны залежи каменного угля (Зайцевское каменноугольное месторождение). Собственно, Торецк можно считать местом, откуда берет свое начало история Донецкого угольного бассейна, то есть Донбасса.

К теме История Славянска: соль, казаки и вакцина от "русского мира"

Первыми шахтерами в Щербиновке и ее окрестностях были крестьяне, которые добывали уголь открытым способом в таких себе колодцах, а их шахты сейчас бы назвали "копанками". Тогда же весь этот "инфраструктурный объект" имел гордое название Щербиновский рудник.

С упадком солеварения именно уголь превращается в главную ценность Донбасса, а Щербиновка становится важным угольным хабом – в первой половине 19 века здесь добывали примерно четверть всего угля на Донбассе. Местные чумаки взяли на себя логистику – так о Щербиновском угле узнали в Харькове, Павлограде и даже в Крыму.

День Шахтера-2019 в Торецке / Фото toretsk.city

Новый импульс развитию селу дала железная дорога – в 1871 году станция "Щербиновка" стала частью Курско-Харьковско-Азовской железной дороги. На то время уже действовал Центральный рудник (ныне – шахта "Центральная"), его заложили в 1860 году, это старейшая действующая шахта на Донбассе, она работает даже во время российского вторжения.

В конце мая 2022 года на "Центральной" едва не произошла трагедия, когда в результате российских обстрелов Торецк остался без электроэнергии и 112 шахтеров остались под землей, однако, были спасены.

С появлением железной дороги на потенциал Щербиновки обратили внимание иностранцы – прежде всего французы и немцы. Их стараниями здесь возникли новые рудники (Нелиповский и Северный), в окрестностях Щербиновки открылись коксовые печи, чугунолитейный и механический заводы (на территории современного поселка Нью-Йорк, считающегося населенным пунктом-спутником), а также цеха, которые в будущем станут машиностроительным заводом.

Рядом с каждым предприятием возникают собственные рабочие поселения, в основном в виде кучки бараков и больше ничего (в отличие от Бахмута или Лисичанска, где местные капиталисты активно инвестировали в инфраструктуру и заботились о рабочих и их семьях). На щербиновских рудниках были одни из самых тяжелых условий на Донбассе, активное использование детского труда, игнорирование техники безопасности и большая смертность.

Возможно, именно этим можно объяснить, что во времена революции щербиновские рабочие поверили обещаниям большевиков (один из их лидеров в Украине, Григорий Петровский, был слесарем на местном Нелиповском руднике), а сама Щербиновка вместе с Горловкой стали неким опорным пунктом для коммунистов на Донбассе в 1917 году.

Не под своим именем

Победа большевиков не улучшила жизнь жителей Щербиновки – они так же тяжело работали, получали копейки, подрывали здоровье и погибали на опасных производствах. Единственной разницей было то, что их положение объявлялось "нормальным", а они сами – "хозяевами жизни", а еще – виновными в авариях и провалах теперь были не "жадные капиталисты" или далекий царь, а шпионы иностранных разведок из числа "бывших" или "троцкисты" и "вредители". К последним мог быть причислен любой.

В 1936 году Щербиновка получила новое имя – Дзержинск и стала райцентром. В честь бывшего второгодника, убийцы родной сестры, террориста, архитектора и организатора "красного террора" Феликса Дзержинского.

Фальсификатор истории Где, как и почему путин наврал в скандальной статье

Пособник Ленина умер в 1926 году, а потому не был опасным для живых коллег, которые радостно принялись называть именем Дзержинского все, что бросалось в глаза. Так, в 1931 году в честь кровавого "Железного Феликса" переименовали главную шахту в селе – "Центральную", за несколько лет вокруг нее сформировался целый угольный трест – "Дзержинскуголь", ныне – "Торецкуголь". Трест объединил 6 шахт.

В 1938 году поселок и окрестные поселения стали городом с одноименным названием – Дзержинск.

Под этим названием город пережил Вторую мировую войну, немецкую оккупацию и возвращение оккупации советской. "Советы" вложили немало ресурсов в восстановление разрушенных шахт и в дальнейшем использовали город и его природные богатства. О важности Дзержинска говорит перевод города в 1962 году в областное подчинение.

Дзержинский и Сталин, один станет райцентром в области, которая получит имя второго / Архивное фото не показывает этого, но у обоих – руки по локоть в крови

В 1980-х здесь жили 50 тысяч жителей, которые работали на 6 местных крупных шахтах, коксохимическом и фенольном заводах, заводе кислотоупорных изделий, обогатительной фабрике и тому подобное. В городе работали горный техникум, медицинское и музыкальные училища.

Фото toretsk.city

Новые времена

Советскую "идиллию" прервала "перестройка" и последующий развал СССР. Так, гордость Донбасса стала чемоданом без ручки для независимой Украины. Поскольку собственной Тэтчер среди украинского чиновничества не нашлось, а агрессивный сосед – россия, никуда не делся, то целый регион, а вместе с ним Дзержинск, превратились в источник социальной нестабильности.

В 2014 году Дзержинск ненадолго снова попадает в оккупацию. Мэр города Владимир Слепцов перешел на сторону российских террористов и участвовал в их шабаше – толерировал "днр", поднимал над мэрией флаг террористов и занимался проведением фейкового "референдума".

"русская весна" в Дзержинске, упитанный лысоватый мужчина с баритоном – мэр Слепцов:

Шабаш продолжался до 21 июля 2014 года, когда город был освобожден от врага. С ноября 2014 года город официально считается прифронтовым.

Герои-освободители города от российской напасти / Фото пресс-центр АТО

Освобождение Дзержинска – смотрите видео:

Мэр Слепцов останется работать и только в 2016 году окажется на скамье подсудимых за участие в террористической группе и посягательство на территориальную целостность Украины, провозгласит себя спасителем города от террористов, попадет в списки на обмен между Украиной и боевиками (куратором обмена был господин Медведчук), но 27 декабря 2017-го "потеряется" в небольшом "бусике" на КПВВ "Майорское" и не захочет жить в "днр".

Меня ударили по голове прикладом. Мне диктовали условия. Я был исступлен. Потом попал в нейрохирургию. Последствия травмы до сих пор чувствую, сейчас лечусь в стационаре,

– господин Слепцов объяснил в интервью "Украинской правде", почему перешел на сторону террористов в апреле 2014 года.

Когда немаленький Слепцов прятался в маленьком автобусе от россиян, город, которым он управлял, уже получил новое название. Вместо Дзержинска в 2016 году он стал Торецком, в честь местной реки – Кривой Торец. В октябре 2015 года горсовет Дзержинска принял соответствующее решение, 4 февраля 2016-го за него проголосовала Верховная Рада, а 16 февраля того же года решение о переименовании вступило в силу.

Очередь за водой, лето-2022 / Фото toretsk.city

Слепцов сейчас является последним мэром Торецка (был им с 1998 по 2016 годы), в 2017 году – после года безвластия – в городе согласно приказу президента Украины была образована Торецкая военно-гражданская администрация. Сейчас ее возглавляет полковник СБУ Василий Чинчик.

Читайте также История Краматорска: жизнь города, Украина и швейцарский "крестный отец"

С первых дней большого российского вторжения 2022 года Торецк начал подвергаться вражеским ударам. Ракетные и артиллерийские обстрелы стали страшной обыденностью для жителей города. Сейчас огневые валы россиян все ближе к Торецку. 4 августа 2022 года россияне прибегли к очередному теракту в городе, убив 8 человек.

4 августа российские террористы нанесли очередной удар по Торецку Донецкой области – по остановке общественного транспорта. Восемь человек погибли, среди раненых – трое детей. Осколками снарядов и взрывной волной повреждены жилые дома – это обычные многоэтажки. Также повреждена церковь – Свято-Пантелеймоновский храм, священник ранен. Это был сознательный удар оккупантов, очередной акт террора – циничный и просчитанный. Они знали, куда бьют, и очевидно хотели, чтобы люди пострадали,

– президент Зеленский в своем вечернем обращении к нации рассказал об очередном российском теракте.

Сейчас большинство жителей Торецка покинули свои дома, значительная часть города разрушена, а просто за несколько десятков километров идут жестокие бои – российские огненные валы совсем рядом. Впрочем, город никто не собирается покидать. Мужественные защитники Торецка делают все возможное и невозможное, чтобы славный город казаков и шахтеров больше никогда не знал, что такое оккупация.

россия убивает мирных жителей украинского Донбасса – смотрите видео: