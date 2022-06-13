История "или мы их, или они нас" так же касается Запада, как и Украины

В желании Путина "косить" под Петра I нет ничего нового. Он будет стремиться захватывать все, что он считает "своим".

Российский консенсус

Если исторических аргументов для этого нет, то он их придумает, как и в случае с захватами Петра I: эти территории никогда не принадлежали Московии, но русской истории не существует: ее написали в Москве.

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В этой написанной версии Украина тоже принадлежит России и Путину. Более того, так думают абсолютное большинство россиян: как среди российских элит, так и среди рядовых россиян.

Задания для Запада

Части Запада это так и не ясно или скорее не хочет понять. Мы должны "по пальцам" объяснить им, что война может приостановиться, но не завершится, пока российский режим имперский режим будет существовать.

И Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться. Санкционной, гибридной, военной, информационной, которой угодно. Не имитации, а именно войны.

История "либо мы их, либо они нас" так же касается Запада, как и Украины.

Поэтому Путин должен для Запада стать тем, кто закрыл окно в Европу.

В отличие от Петра I, на которого он так хочет походить.

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