Російський консенсус

Якщо історичних аргументів для цього немає, він їх вигадає, як і у випадку із захопленнями Петра І: ці території ніколи не належали Московії, але російської історії не існує: її написали у Москві.

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У цій написаній версії Україна теж належить Росії та Путіну. Ба більше, так думають абсолютна більшість росіян: як серед російських еліт, так і серед пересічних росіян.

Завдання для Заходу

Частина Заходу це так і не зрозуміла або скоріше не хоче зрозуміти. Ми маємо "на пальцях" пояснити їм, що війна може призупинитися, але не завершиться, поки російський режим імперський режим існуватиме.

І Захід стане частиною цієї війни, як би він не хотів від неї відсторонитися. Санкційної, гібридної, військової, інформаційної, якої завгодно. Не імітації, а саме війни.

Історія "або ми їх, або вони нас" так само стосується Заходу, як і України.

Саме тому Путін має для Заходу стати тим, хто закрив вікно в Європу.

На відміну від Петра І, на якого він так хоче бути схожим.

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