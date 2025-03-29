Служил на родине, и решил защищать Украину: история колумбийцев и венесуэльцев в "Хартии"

В последние морозные дни февраля корреспондентка из Харькова Анна Черненко сняла интересный материал об иностранцах, которые служат в бригаде "Хартия" Нацгвардии Украины. Среди них есть ребята из Венесуэлы и Колумбии.

В эфире 24 Канала она рассказала, что иностранцы приехали в Украину в прошлом году – кто-то прямо из родной страны, кто-то работал раньше в Польше. Все они стали на защиту Украины.

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Материал снимали во время учений с автоматическими гранатометами, но уже шла речь о боевом слаживании, поскольку эти ребята уже имеют боевой опыт в войне с Россией.

История Луны

Военнослужащая Луна поделилась, что на линии боевого соприкосновения летает много дронов, а снаряды падают неподалеку. Это страшно, но они готовы к этому и понимают риски, потому что выбрали эту работу сознательно.

Я хотела приехать, чтобы дать часть себя этой стране,

– подчеркнула защитница.

Девушка приехала одна, но здесь нашла новых друзей, которые стали ее новой семьей. Они вместе живут в окопах, вместе защищают Украину.

История Валькирия

Колумбиец Валькирий присоединился к "Хартии" в августе – сентябре прошлого года. В Колумбии он служил в армии, но там было сложно и менее выгодно. В Украине он увидел другой подход.

Самое страшное – артиллерия и беспилотники, которые активно используют россияне,

– отметил боец.

Поэтому он решил приехать в Украину, где с первых дней войны почувствовал поддержку и понял, что здесь есть возможность реально помочь.

История Адриана

Колумбиец Адриан приехал в Украину в августе 2024 года. Он решил покинуть страну из-за ситуации, которая сложилась.

Работа была очень сложной,

– заметил воин.

Сейчас эти иностранцы служат в Харькове, активно изучают украинский язык, тренируются вместе со своими собратьями, и рассказывают, что зима в Украине, хоть и холодная, все равно не такая суровая, как на родине.

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Их самое большое желание – съездить домой, и они планируют это сделать в этом году. Но, если война будет продолжаться, они обещают вернуться и продолжить защищать Украину.