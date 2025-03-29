В етері 24 Каналу вона розповіла, що іноземці приїхали до України минулого року – хтось прямо з рідної країни, хтось працював раніше в Польщі. Всі вони стали на захист України.

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Матеріал знімали під час навчань з автоматичними гранатометами, але вже йшлося про бойові злагодження, оскільки ці хлопці й дівчата вже мають бойовий досвід у війні з Росією.

Історія Луни

Військовослужбовиця Луна поділилася, що на лінії бойового зіткнення літає багато дронів, а снаряди падають неподалік. Це страшно, але вони готові до цього й розуміють ризики, бо обрали цю роботу свідомо.

Я хотіла приїхати, щоб дати частину себе цій країні,

– наголосила захисниця.

Дівчина приїхала одна, але тут знайшла нових друзів, які стали її новою родиною. Вони разом живуть в окопах, разом боронять Україну.

Історія Валькірія

Колумбієць Валькірій приєднався до "Хартії" у серпні – вересні минулого року. У Колумбії він служив у війську, але там було складно і менш вигідно. В Україні він побачив інший підхід.

Найстрашніше – артилерія та безпілотники, які активно використовують росіяни,

– зауважив боєць.

Тому він вирішив приїхати до України, де з перших днів війни відчув підтримку і зрозумів, що тут є можливість реально допомогти.

Історія Адріана

Колумбієць Адріан приїхав до України в серпні 2024 року. Він вирішив покинути країну через ситуацію, яка склалася.

Робота була дуже складною,

– зауважив воїн.

Зараз ці іноземці служать в Харкові, активно вивчають українську мову, тренуються разом зі своїми побратимами, і розповідають, що зима в Україні, хоч і холодна, все одно не така сувора, як на батьківщині.

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Їхнє найбільше бажання – з'їздити додому, і вони планують це зробити цього року. Але, якщо війна триватиме, вони обіцяють повернутися і продовжити захищати Україну.