"До сих пор ни о чем не жалею": история молодой мамы Ольги, которая стала на защиту Украины

Ольга – молодая женщина, которая самостоятельно воспитывает маленького сына. В то же время она и санитарный инструктор 2-й Галицкой бригады Нацгвардии Украины.

Позывной Ольги – "Бемби", потому, что в детстве мама называла ее "олененком", передает 24 Канал.

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Как решила присоединиться к армии?

Предчувствие большой войны у девушки было достаточно давно. Уже 14 февраля она собрала вещи и документы. Начало полномасштабного вторжения Ольга вместе с маленьким сыном встретила в Киеве. После они эвакуировались во Львов.

Ольга в армии с 2022-го года / Фото Нацгвардия

Еще до начала войны Ольга сообщила семье о решении пойти в армию, поскольку она – медик.

Это было самое трудное решение в моей жизни, потому, что выбирать между ребенком и армией довольно таки трудно. Но до сих пор ни о чем не жалею. И надеюсь, что мне не будет стыдно смотреть в глаза своему ребенку,

– говорит медик.

С чего начался путь Ольги в армии?

Я пришла в часть в розовом спортивном костюме, с очень далеким представлением об армии. Помню первый взгляд комбата на меня. Я очень его боялась. Он мне казался таким большим, а армия такой страшной, и я во всем этом какая-то такая маленькая,

– вспоминает Ольга.

"Бемби" смогла доказать, что она полезна в армии / Фото Нацгвардия

Комбат, говорит девушка, вообще не хотел ее брать. Он говорил, что она еще ребенок, к тому же сама имеет маленького сына. Однако медик не планировала сдаваться, поэтому ее таки взяли в армию. Она стала единственной женщиной в подразделении. "И со временем я доказала, что все-таки чего-то стоит в этом подразделении", – отмечает "Бемби".

Каким был первый выезд Ольги на передовую?

Первый выезд Ольги в зону боевых действий состоялся в июне 2024 года. Женщина вспоминает, что она очень боялась.

Я переживала больше всего не за себя, а за то, что не смогу кого-то вытянуть. Ведь я такая маленькая, как я буду спасать наших боевых "рексов"? Но, как только мы приехали, страх отошел. Началась работа,

– рассказывает Бемби.

"Бемби" спасает жизни раненых воинов / Фото Нацгвардия

Она работала на стабилизационном пункте, эвакуировала раненых, помогала в медроте. Часто работали на грани возможного. Отдельная история – ее водитель эвакуатора. Это был молодой парень, который боялся крови и медицины. Как-то Ольге понадобилась его помощь.

"Стою над ним, говорю: "Иди сюда". А он мне: "Нет, я боюсь". А я: "Придется!",

– с улыбкой вспоминает медик.

Под конец их совместной ротации он уже самостоятельно надевал перчатки и говорил Ольге: "Шеф, управляй!".

Как "Бемби" и побратимы попали под авиаудар?

Однажды медики попали под авиационный удар. Российский самолет сбросил на них две бомбы. Второй взрыв оглушил девушку. Звон в ушах, тошнота, в глазах темно. Однако она собралась, проверила, все ли хорошо с другими, и только тогда позволила себе немного притихнуть. Ольге предлагали эвакуацию, но она отказалась и осталась с подразделением.

Я вернулась с востока с новыми морщинами, несколькими седыми волосами и последствиями взрывной травмы. Со стороны, все вроде нормально: руки, ноги целы. Но есть бессонница, боли, шум в голове. И это надолго,

– делится "Бемби".

Сейчас девушка лечит и помогает обучать других, которые готовятся к выезду на фронта.

Сын Ольги гордится своей мамой, которую узнают в городе раненые и спасенные женщиной бойцы.

Сыночек гордится своей мамой – военной / Фото Нацгвардия

Время от времени "Бемби" трудно. Но когда опускаются руки, она вспоминает один день в феврале 2022 года. Перед глазами девушки всплывает тогдашний закат, а в ушах – звучат слова присяги, которую она произносила перед большим количеством людей. "Я просто себе повторяю, что я поклялась никогда не предать украинскому народу", – говорит медик.