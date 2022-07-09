Побили почти до смерти, пытали и держали в яме: ужасная история плена украинского таксиста

Михаил Орловский был таксистом, но с началом полномасштабной войны он вступил в территориальную оборону на родной Черниговщине. В марте оккупанты взяли его в плен, в котором он провел 34 ужасных дня.

Момент взятия Михаила в плен попал на запись регистратора его собственного автомобиля, впоследствии россияне сами опубликовали его в соцсетях. Мужчина ехал вместе с военным, когда наткнулся на российский БТР. Вооруженные захватчики приказали им выйти из машины.

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Михаил провел в яме посреди леса 2 суток

Россияне затащили Михаила на БТР / Sky News

Как рассказал мужчина британским журналистам, их арестовали, забрали личные вещи, раздели и увезли в густой лес.

Они избили нас в лесу, начали допрашивать, потом связали и бросили в яму, где продержали 2 суток,

– поделился он.

Отметим, что Михаил Орловский попал в плен 7 марта, когда в Украине было очень холодно. Он был в спортивных штанах, а также на него накинули куртку, которую потом завязали. На дно ямы бросили картон, а еще там было 2 ящика, на которых можно было сидеть.

После 2 суток, проведенных в яме посреди леса, мужчину вертолетом переправили в тюрьму в Курске в России.

"Нас переводили из кабинета в кабинет, с допроса на допрос. Постоянно приходилось подписывать документы. Допрашивали, избивали", – рассказывал Михаил.

По его словам, в специальной отдельной комнате пленных сильно избивали боксерскими перчатками по почкам, печени, ребрам, шее, ногам. Также российские изверги применяли к ним электрошокеры.

Также пленным мужчинам и женщинам брили головы, брали образцы крови, ДНК и отпечатки пальцев.

Там была колонка. Когда играл гимн, а он играл по 10 – 15 раз в день, мы должны были выстроиться в шеренгу и петь гимн россии.

– вспоминает Михаил.

Вернулся домой в мамин день рождения

В таких ужасающих условиях украинец прожил 34 дня. Затем он узнал, что его вернут домой по процедуре обмена. Михаил признался, что плакал во время 3-часовой поездки на украинскую границу. Он попал на Родину 10 апреля – в день рождения своей мамы.

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"Я позвонил ей, сказал, что у меня все хорошо, я жив-здоров. Я помню слезы радости мамы, как она обрадовалась, что Бог ей сделал такой подарок", – поделился Михаил Орловский.

Попав в Украину, мужчина вернулся на то место, откуда его забрали оккупанты. Там он увидел некоторые вещи – футляр для очков, наушники и визитки лежали на земле. Нашел Михаил и свой автомобиль – он полностью сгорел, но можно было разобрать регистрационный номер. Вместе с тем личные вещи мужчины, как телефоны, кольцо, паспорт, водительские права остались у россиян.

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