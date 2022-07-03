Видео встречу Юлии и Сергея с семьей опубликовало Министерство внутренних дел. Муж говорит, что до последнего не знал, что домой вместе с ним вернется и его жена.
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Мы сидели в соседних автобусах, – освобожденный из плена нацгвардеец
Во время возвращения из плена мы ехали в соседних автобусах. Я даже не подозревал, что в одном из них сидит Юля. Уже при самом обмене мы встретились "лоб в лоб",
– вспоминает Сергей.
Во время всего рассказа муж не выпускает из объятий жену. Женщина устала, но счастливо улыбается. Супруги благодарят людей, которые помогли им встретиться и вернуться домой.
Дети очень переживали за родителей
Сын украинской защитницы и защитника говорит, что сильно переживал за маму и папу. Юлия, обнимая своих детей, плачет. Она уверяет, что даже не могла надеяться, что возвращение будет таким быстрым. Младшее поколение семьи напоследок пожелало всем украинцам дождаться родных с войны.
Видео, которое стоит увидеть: встреча нацгвардейцев с семьей
Монастырский рассказал об обмене пленными
Глава МВД Денис Монастырский, что невероятную работу по обмену провело Главное управление разведки Минобороны. Уже в дальнейшем Министерство внутренних дел поработало над воссоединением украинцев с семьями.
Мы будем дальше работать, чтобы каждый украинец очутился дома. Чтобы наши дети были в безопасности, а каждая семья, как и эта, воссоединилась и была счастлива,
– написал Монастырский.
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Крупнейший во время войны обмен пленными: коротко
- 29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитника и защитницы.
- 95 – из них защитники "Азовстали", а 44 – бойцы полка под командованием Дениса Прокопенко.
- У большинства освобожденных – тяжелые ранения.
- Освобожденных из плена встречали десятки автобусов и машин скорой помощи, а также родные и волонтеры.
Смотрите в видео: Денисенко об обмене защитников "Азовстали"