Відео зустріч Юлії та Сергія з родиною опублікувало Міністерство внутрішніх справ. Чоловік каже, що до останнього не знав, що додому разом з ним повернеться дружина.

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Ми сиділи в сусідніх автобусах, – звільнений з полону нацгвардієць

Під час повернення з полону ми їхали в сусідніх автобусах. Я навіть не здогадувався, що в одному з них сидить Юля. Вже при самому обміні ми зустрілись "лоб в лоб",

– згадує Сергій.

Під час всієї розповіді, чоловік не випускає з обіймів дружину. Жінка втомлено, проте щасливо усміхається. Подружжя дякує людям, які допомогли їм зустрітись та повернутись додому.

Діти дуже переживали за батьків

Син української захисниці та захисника каже, що сильно переживав за маму та тата. Юлія, обіймаючи своїх діток, плаче. Вона запевняє, що навіть не сміла сподіватись, що повернення буде так швидко. Молодше покоління родини наостанок побажало всім українцям дочекатись рідних з війни.

Відео, яке варто побачити: зустріч нацгвардійців з сім'єю

Монастирський розповів про обмін полоненими

Глава МВС Денис Монастирський, що неймовірну роботу задля обміну провело Головне управління розвідки Міноборони. Вже в подальшому Міністерство внутрішніх справ попрацювало над возз'єднанням українців з родинами.

Ми будемо далі працювати, щоби кожен українець опинився вдома. Щоби наші діти були в безпеці, а кожна родина, як і ця, була возз’єднана та щаслива,

– написав Монастирський.

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Найбільший під час війни обмін полоненими: коротко

29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисники та захисниці.

95 – з них оборонці "Азовсталі", а 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка.

У більшості зі звільнених – важкі поранення.

Звільнених з полону зустрічали десятки автобусів та машин швидкої допомоги, а також рідні та волонтери.

Дивіться у відео: Денисенко про обмін захисників "Азовсталі"