"Он спешил к нам попрощаться": история полицейского из Бахмута, который погиб на войне

Иногда можно стать настоящим отцом, даже не зная своего ребенка с рождения. Это происходит, когда впускаешь в свое сердце малыша, с которым генетически не имеешь ничего общего. Так произошло с 36-летним Романом Хомайком, который был бойцом стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области.

Он принял Маркиана – сына любимой девушки Кристины – и стал ему крепкой опорой. Эта стена поддержки рухнула 11 августа 2025 года, когда Роман погиб. Теперь в душе Кристины и ее сына – пустота, а девушке приходится постоянно отвечать на вопросы мальчика: "Где папа?"

О том, каким был Роман Хомайко и почему Кристина имела плохое предчувствие накануне его гибели – читайте далее в материале 24 Канала в рамках проекта "Жизнь после потери".

Стоит прочитать "Последнего разговора могло не состояться": история погибшего пилота Александра Корпана и его жены Юлии

"Как ты?": об отношениях, которые зародились спустя годы

Роман работал в Бахмутском отделе полиции в Донецкой области. Еще до полномасштабного вторжения был период, когда он служил в городе Северск, где и проживала Кристина. Там они познакомились, но построить отношения тогда не вышло. Роман и Кристина прекратили общение, а уже через несколько лет снова все началось с одного сообщения: "Как ты?"

Уже во время полномасштабного вторжения я узнала от знакомых, что Роман ранен. Я нашла его номер, написала сразу и выдохнула, когда он сказал, что чувствует себя нормально,

– рассказала Кристина.

На тот момент у девушки уже был маленький сын, который родился в марте 2022 года.



Кристина с сыном Маркияном / Фото из семейного архива

"Рома, а когда ты приедешь?": знакомство с сыном Кристины

Уже во время второй встречи Роман познакомился с сыном Кристины. Мужчина очень полюбил маленького Маркияна, поэтому со временем начал называть его сыном и вкладывать любовь в воспитание ребенка.

Первая встреча с Маркияном была насыщенной, ведь они провели вместе весь день. Сначала гуляли по берегу реки, а потом Роман предложил поехать в зоопарк вблизи Миргорода, где Кристина проживала с сыном. Роман каждый раз преодолевал немалое расстояние для встреч, ведь сам жил в Киеве.

В зоопарке мы много смеялись и наслаждались временем, проведенным вместе. Тогда и оба поняли, что любим друг друга,

– вспомнила Кристина.

Общение буквально закрутилось, а уже после нескольких встреч пара призналась в чувствах. Не могли понять одно – почему потеряли столько времени…



Роман принял Маркияна за собственного сына / Фото из семейного архива

Маркиян очень сильно полюбил Романа, он от него не отходил ни на минуту. Кристина во время звонков с Романом постоянно слышала вопросы от сына: "Рома, а где ты? Когда приедешь?" В ответ мальчик слышал: "Сынок, я немного поработаю и приеду, мы вместе пойдем в игровую комнату".

Для пары разлука из-за службы Романа была очень сложной. Один из отпусков они провели в горах. В последний день отдыха всегда настроение портилось и у мужчины, и у девушки, ведь они понимали – придется снова прощаться.

Также печаль усиливало волнение Кристины, ведь Роман служил на горячих направлениях. Зато он всегда успокаивал: "Все будет хорошо, у нас еще много планов".



Втроем пара с сыном немало путешествовали / Фото из семейного архива

"Шаг, которого боялись": новое место службы Романа

С весны 2025 года у Романа была ротация в стрелковый батальон полиции отдельного назначения.

"Этого шага очень сильно мы боялись, Роман уже был на горячих направлениях, поэтому мы понимали, чего стоит ожидать на этой службе. Я его поддерживала и давала надежду, что все будет хорошо и мы это сможем пройти. На самом деле на душе был страх и сильные переживания за него", – сказала Кристина.

С тех пор отпусков у Романа уже не было, удавалось лишь на несколько дней отпроситься у командира – он сразу "летел" к любимым людям, которых уже уверенно считал семьей.

"Разлука для нас была действительно тяжелой, Рома всегда был сильным и не показывал грусти, но в моменты прощания он не сдерживал эмоций", – сказала Кристина.

"Он будто чувствовал": последняя встреча

В июле 2025 года они в последний раз встретились, еще этого не зная. У Кристины был день рождения, Роман сначала не мог приехать, но его настолько тянуло к родным, что мужчине удалось договориться с товарищем, чтобы тот его подменил.

"Роман написал мне в соцсети: "Зай, все. Я еду к вам и буду на твоем дне рождении". Он спросил, рада ли я. Конечно, я была очень рада!", – вспомнила Кристина.

Роман приехал 23 июля, следующие дни, проведенные вместе, были не похожи на все остальные.

"Наступил день моего рождения, Роман вручил сыну букетик, чтобы тот поздравил меня. Сам также пришел с очень красивыми красными розами. Мне было очень приятно делить эти счастливые моменты вместе", – сказала девушка.



Последняя встреча пары / Фото из семейного архива

Все эти дни Роман просил Кристину не проводить время на кухне, будто чувствовал, что у них мало времени, чтобы побыть вместе. В день отъезда мужчина был очень расстроен.

Я видела тяжелую грусть в глазах Романа, он постоянно говорил о том, как не хочет уезжать от нас. Утром я его провела, обнимая и глядя в его глаза. Я помню, как попросила его там долго не задерживаться,

– вспомнила Кристина.

После возвращения на службу Роман сразу позвонил Кристине и сказал, что только что зашел в квартиру и еще даже не разложил вещи. Он говорил девушке, как сильно устал от разлук, как хочет уже быть рядом с ними.

"Он сказал: "Мне надоела эта квартира, в которой вас нет рядом". Его нахлынуло и я поняла, что это критическое состояние. Я начала его сразу успокаивать и поддерживать, а у самой сердце вдребезги разрывало", – сказала Кристина.

Через несколько дней Роман уехал на боевое задание, а Кристину не покидала тревога. На душе было очень неспокойно, две недели девушка не могла нормально спать из-за плохих снов.

Как-то он мне прислал свою фотографию и написал: "Посмотри на меня, я уже как бездомный". Я быстро закрыла это фото, потому что не могла на него смотреть: в глазах была печаль, он был сам на себя не похож. Я ему написала слова поддержки, чтобы добавить сил, но в тот момент у меня душа разрывалась на куски от увиденного,

– рассказала Кристина.

Чтобы не отчаиваться, пара уже планировала следующий отпуск и оба ждали, когда смогут обняться. Только потом Кристина поняла, что Роман спешил на ее день рождения, чтобы попрощаться.

"Впервые он утром не написал": день гибели

11 августа был обычный день, пара общалась все время. Они поговорили в 23:17 и в последний раз сказали друг другу, как любят. Уже через 35 минут Роман погиб – произошел прилет в его блиндаж.

"Утром я не получила сообщение: "Доброе утро". Он всегда просыпался и писал. Я начала ему везде писать, начала бить тревогу, писать собратьям. В обед один из товарищей позвонил мне и сообщил, что Роман погиб. С тех пор я уже ничего не помню", – вспомнила Кристина.

Важно! Вместе с Романом Хомайко погибли еще 2 бойца стрелкового батальона ГУНП в Донецкой области: Олег Бабичев и Дмитрий Гаврик.

"Существую физически, морально меня уже нет": жизнь после потери

Роман был закрытым человеком, он не подпускал к себе кого-либо. В то же время в Кристине нашел свою любовь и поддержку. От этого девушке сейчас невыносимо.

С 11 августа я физически существую, морально меня уже нет. Сейчас у меня очень тяжелый период. Душой он всегда рядом с нами, я чувствую его поддержку и любовь,

– сказала девушка.

Каждый день маленький Маркиян спрашивает, где папа. Кристине приходится рассказывать 3-летнему сыну, что папа сейчас на небе и все видит и слышит.

Пара планировала как можно быстрее жениться, но служба внесла свои коррективы. Несмотря на все, для них их отношения уже давно назывались семьей.

Сейчас Кристина хочет, чтобы о Романе помнили. То, как он любил жизнь и стоял за справедливость, как умел поддержать – это нельзя просто забыть. Девушка уверяет: память – это не только о боли, но и о большой чести. Но больше всего Кристина благодарна Роману за то, что подарил ее сыну папу, хоть и ненадолго…