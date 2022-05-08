"История повторяется": как в Украине вспоминают День памяти и примирения

Сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения и вспоминает о всех жертвах Второй мировой войны. Но в этом году этот день имеет совсем другой смысл, ведь сейчас, к сожалению, история повторяется.

К украинцам в этот день, кроме президента Владимира Зеленского, обратились и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Обращение Руслана Стефанчука

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Вторая мировая война – самая кровавая и жестокая катастрофа в истории человечества. Мы ежегодно вспоминаем ее и 50 миллионов погибших в этой войне.

Стефанчук подчеркнул, что мы непременно победим русскую орду так же, как победили нацистов. Иначе быть не может.

Победили нацистов – победим и рашистов. Мы не можем проиграть, потому что для нас это война за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа-преступника,

– подчеркнул Стефанчук.

Обращение Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Россия желает присвоить себе достижения во Второй мировой войне, мол, она сама победила нацизм. Однако свой вклад в победу внесли десятки стран и народов, в частности, украинцы. В этой кровавой войне погибли более 8 миллионов украинцев.

Однако спустя 77 лет после победы над нацизмом мир столкнулся с новым злом. Глава правительства отметил, что горький опыт Второй мировой должен быть использован международным сообществом сейчас.

К сожалению, спустя 77 лет цивилизованный мир снова столкнулся с нацизмом. С его российской версией, созревшей именно на культе победы в войне, которую же советский режим и развязал с нацистами. Уже сейчас очевидно, что Россия не планирует останавливаться на Украине. Кто будет следующим? Международное сообщество должно использовать полученный горький опыт Второй мировой, чтобы остановить войну в сердце Европы,

– подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что наш исторический опыт доказывает то, что мы – несокрушимые и обязательно победим. Потому что мы всегда побеждаем, когда едины.

Обращение Александра Павлюка

К украинцам обратился и глава Киевской ОВА Александр Павлюк, отметивший, что с первых дней полномасштабной войны Киевщина стала свидетелем нашествия "русского мира".

Павлюк отметил, что цена победы во Второй мировой войне была очень высокой – Украина потеряла более 8 миллионов своих граждан. Но, к сожалению, история повторяется.

Сегодня история повторяется. Уже восемь лет, как Путинский режим, посягает на территориальную целостность и независимость нашей страны. Как и в годы Второй мировой войны, украинцы воюют с жестоким и циничным и коварным врагом,

– подчеркнул Павлюк.

Глава Киевской ОВА подчеркнул, что действия россиян в Украине – геноцид. Также Павлюк отметил, что мы не имеем права проиграть и обязательно победим в этой войне.

Украина во Второй мировой войне

Россияне всяко пытаются преуменьшить вклад Украины в победу во Второй мировой войне и присвоить наши достижения себе. Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI опубликовал данные, о которых страна-агрессор не слишком часто упоминает.

на рабочие руки украинцев, на землю и хлеб претендовали сразу два режима – нацистский и коммунистический;

Украина потеряла по некоторым подсчетам более 10 миллионов своих граждан, хотя в СССР всячески пытались приуменьшить эти цифры;

из 6 миллионов евреев, ставших жертвами Холокоста, 1,5 миллиона убиты в Украине;

с нашей территории вывезли около 2,4 миллиона человек. Депортации не пережили около 450 тысяч человек;

уничтожение Украины после победы над нацизмом продолжалось советской властью – голод, ссылки и репрессии.

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