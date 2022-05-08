До українців цього дня крім президента Володимира Зеленського звернулися і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Звернення Руслана Стефанчука

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Друга світова війна – найбільш кривава та жорстока катастрофа в історії людства. Ми щороку згадуємо її та 50 мільйонів загиблих людей у цій війні.

Стефанчук підкреслив, що ми неодмінно переможемо російську орду так, як і перемогли нацистів. Інакше бути і не може.

Перемогли нацистів – переможемо і рашистів. Ми не можемо програти, бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда-злочинця,

– наголосив Стефанчук.

Звернення Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Росія бажає привласнити собі здобутки у Другій світовій війні, мовляв, вона сама перемогла нацизм. Однак свій внесок у перемогу зробили десятки країн та народів, зокрема українці. У цій кривавій війні загинули понад 8 мільйонів українців.

Однак через 77 років після перемоги над нацизмом, світ зіштовхнувся з новим злом. Голова уряду відзначив, що гіркий досвід Другої світової повинен бути використаний міжнародною спільнотою зараз.

На жаль, через 77 років цивілізований світ знову зіштовхнувся з нацизмом. З його російською версією, що визрів саме на культі перемоги у війні, яку ж радянський режим і розв’язав із нацистами. Уже зараз цілком очевидно, що Росія не планує зупинятися на Україні. Хто буде наступним? Міжнародна спільнота має використати здобутий гіркий досвід Другої світової, аби зупинити війну в серці Європи,

– наголосив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр наголосив, що наш історичний досвід доводить те, що ми – незламні й обов'язково переможемо. Бо ми завжди перемагаємо, коли єдині.

Звернення Олександра Павлюка

До українців звернувся й голова Київської ОВА Олександр Павлюк, який зазначив, що з перших днів повномасштабної війни Київщина стала свідком навали "русского міра".

Павлюк відзначив, що ціна перемоги у Другій світовій війні була надзвичайно високою – Україна втратила понад 8 мільйонів своїх громадян. Але, на жаль, історія повторюється.

Сьогодні історія повторюється. Уже вісім років як путінський режим посягає на територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Як і в роки Другої світової війни, українці воюють з жорстоким і цинічним та підступним ворогом,

– наголосив Павлюк.

Голова Київської ОВА підкреслив, що дії росіян в Україні – геноцид. Також Павлюк зазначив, що ми не маємо права програти й неодмінно переможемо у цій війні.

Україна в Другій світовій війні

Росіяни всяко намагаються применшити вклад України в перемогу в Другій світовій війні і привласнити свої здобутки собі. Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI опублікував дані, про які країна-агресорка не надто часто згадує.

на робочі руки українців, на землю та хліб претендували одразу два режими – нацистський та комуністичний;

Україна втратила за деякими підрахунками понад 10 мільйонів своїх громадян, хоча в СРСР всіляко намагалися применшити ці цифри;

з 6 мільйонів євреїв, які стали жертвами Голокосту, 1,5 мільйона вбито в Україні;

з нашої території вивезли близько 2,4 мільйона людей. Депортації не пережили близько 450 тисяч осіб;

знищення України після перемоги над нацизмом продовжувалося радянською владою – голод, заслання та репресії.

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