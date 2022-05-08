До українців цього дня крім президента Володимира Зеленського звернулися і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Звернення Руслана Стефанчука
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що Друга світова війна – найбільш кривава та жорстока катастрофа в історії людства. Ми щороку згадуємо її та 50 мільйонів загиблих людей у цій війні.
Стефанчук підкреслив, що ми неодмінно переможемо російську орду так, як і перемогли нацистів. Інакше бути і не може.
Перемогли нацистів – переможемо і рашистів. Ми не можемо програти, бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда-злочинця,
– наголосив Стефанчук.
Звернення Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Росія бажає привласнити собі здобутки у Другій світовій війні, мовляв, вона сама перемогла нацизм. Однак свій внесок у перемогу зробили десятки країн та народів, зокрема українці. У цій кривавій війні загинули понад 8 мільйонів українців.
Однак через 77 років після перемоги над нацизмом, світ зіштовхнувся з новим злом. Голова уряду відзначив, що гіркий досвід Другої світової повинен бути використаний міжнародною спільнотою зараз.
На жаль, через 77 років цивілізований світ знову зіштовхнувся з нацизмом. З його російською версією, що визрів саме на культі перемоги у війні, яку ж радянський режим і розв’язав із нацистами. Уже зараз цілком очевидно, що Росія не планує зупинятися на Україні. Хто буде наступним? Міжнародна спільнота має використати здобутий гіркий досвід Другої світової, аби зупинити війну в серці Європи,
– наголосив Шмигаль.
Також прем'єр-міністр наголосив, що наш історичний досвід доводить те, що ми – незламні й обов'язково переможемо. Бо ми завжди перемагаємо, коли єдині.
Звернення Олександра Павлюка
До українців звернувся й голова Київської ОВА Олександр Павлюк, який зазначив, що з перших днів повномасштабної війни Київщина стала свідком навали "русского міра".
Павлюк відзначив, що ціна перемоги у Другій світовій війні була надзвичайно високою – Україна втратила понад 8 мільйонів своїх громадян. Але, на жаль, історія повторюється.
Сьогодні історія повторюється. Уже вісім років як путінський режим посягає на територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Як і в роки Другої світової війни, українці воюють з жорстоким і цинічним та підступним ворогом,
– наголосив Павлюк.
Голова Київської ОВА підкреслив, що дії росіян в Україні – геноцид. Також Павлюк зазначив, що ми не маємо права програти й неодмінно переможемо у цій війні.
Україна в Другій світовій війні
Росіяни всяко намагаються применшити вклад України в перемогу в Другій світовій війні і привласнити свої здобутки собі. Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI опублікував дані, про які країна-агресорка не надто часто згадує.
- на робочі руки українців, на землю та хліб претендували одразу два режими – нацистський та комуністичний;
- Україна втратила за деякими підрахунками понад 10 мільйонів своїх громадян, хоча в СРСР всіляко намагалися применшити ці цифри;
- з 6 мільйонів євреїв, які стали жертвами Голокосту, 1,5 мільйона вбито в Україні;
- з нашої території вивезли близько 2,4 мільйона людей. Депортації не пережили близько 450 тисяч осіб;
- знищення України після перемоги над нацизмом продовжувалося радянською владою – голод, заслання та репресії.
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