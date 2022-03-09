История повторяется: россиянин хотел вывезти из Украины старинную икону и много денег
Источник:ГБР
Россиянин пытался вывезти из Украины более 800 тысяч долларов США и старинную икону. Он старательно скрывал это, но и деньги, и икону нашли пограничники во время осмотра.
Сработало Государственное бюро расследований совместно с работниками Винницкой таможни. Обзор машины россиянина состоялся в пункте пропуска "Могилев – Подольский – Отач".
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Старинную икону нашли во время проведения углубленного досмотра авто. Экспертиза будет определять ее культурную ценность.
Икона, которую пытались вывезти / Фото ДБР
Деньги россиянин старательно скрывал / Фото ДБР
Деньги и икону изъяли в установленном законом порядке.
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