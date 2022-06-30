Собаки загрызли дочь предателя: Забужко рассказала о летчике, бомбившем детей в Сирии

Каждый российский оккупант будет нести ответственность за свои преступления. Как показывает жизнь, она бывает весьма разнообразной.

Российские оккупанты верят в то, что смогут избежать ответственности за совершенные против украинцев преступления. Что ж, им следует внимательнее интересоваться жизненными историями друг друга.

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Дочку предателя, бомбившего Алеппо, загрызли собаки

Зимой из России прилетела новость, полностью соответствующая тамошнему цивилизационному развитию: маленькую 7-летнюю девочку загрызла стая собак, когда она возвращалась с уроков музыки.

Как выяснилось, отец девушки убивал детей и невинных людей. Как сообщила писательница Оксана Забужко, отцом жертвы является некий майор Антон Канорский.

Интересно, что в 2014 году он был украинцем и служил в Крыму. После оккупации полуострова Россией он решил встать на сторону врага и предать свою страну. Россия же отблагодарила его по полной – запихала на базу возле Читы, где по улицам бегают стаи голодных собак, способных загрызать детей.

Но это еще не все "интересности" об изменнике. Оказывается, 6 лет назад он участвовал в бешеной бомбардировке Алеппо, за которую получил из рук Путина орден. Награду он принимал в Кремле из рук самого российского диктатора.

Так что российским оккупантам стоит надеяться на плен, заключение или смерть, иначе судьба отплатит им за преступления более страшными вещами.

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