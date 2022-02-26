Об этом заявила постоянная представительница США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд, передает 24 канал.

Важно Время в нашу пользу: Россия слабеет с каждым боем, Украина – становится только сильнее

В своем обращении она вспомнила и об обстреле Харькова, Киева и других украинских городов, и об убийстве украинских детей, и о других страшных действиях Кремля, которые уже 2 дня не дают спокойно спать украинцам.

Последнее нападение России настолько отчаянное и неприкрытое, что подрывают сами принципы существования международного права. Мы верим, что принципы Совбеза ООН должны служить решению проблем 21 века – защищать наших детей и внуков от ужасов войны,

– подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Она рассказала, что украинскому народу нужна сейчас помощь, в частности медицинская. В то же время многие страны уже вводят серьезные санкции против России.

"Мы также вводим жесткие санкции против России. История рассудит нас за наши действия или за бездействие", – подытожила постоянная представительница США при ООН.

Добавим, что 25 февраля Соединенные Штаты ввели санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Под ограничения попали и члены Совбеза России.