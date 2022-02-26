Про це заявила постійна представниця США при всесвітній організації Лінда Томас-Грінфілд, передає 24 канал.

Важливо Час на нашу користь: Росія слабшає з кожним боєм, Україна – стає лише сильнішою

У своєму зверненні вона згадала і про обстріл Харкова, Києва та інших українських міст, і про вбивство українських дітей, і про інші страшні дії Кремля, які вже 2 дні не дають спокійно спати українцям.

Останній напад Росії настільки відчайдушний та неприкритий, що підривають самі принципи існування міжнародного права. Ми віримо, що принципи Радбезу ООН мають служити розв'язання проблем 21 століття – захищати наших дітей та онуків від жахіття війни,

– підкреслила Лінда Томас-Грінфілд.

Вона розповіла, що українському народу потрібна зараз допомога, зокрема медична. Водночас багато країн вже запроваджують серйозні санкції проти Росії.

"Ми також запроваджуємо жорсткі санкції проти Росії. Історія розсудить нас за наші дії або за бездіяльність", – підсумувала постійна представниця США при ООН.

Додамо, що 25 лютого Сполучені Штати запровадили санкції проти Володимира Путіна та Сергія Лаврова. Під обмеження потрапили й члени Радбезу Росії.