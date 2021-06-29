Мы ее очень искали, – щемящая история семьи из Львова, которая удочерила девочку из рода ромов

Известная украинская художница Ольга Бартыш, которая несколько лет назад взяла на воспитание маленькую девочку, считает, что усыновление – не геройство. Ее семья мечтает, чтобы оно стало нормой для украинского общества.

В Украине есть тысячи детей, которые теряют свое детство каждый день. Лишь единицы получают шанс на нормальную семью и родных, где папа вместе с маленьким рыцарем будет укрощать воображаемых драконов, а мама сошьет настоящее платье для сказочной принцессы.

К теме Детей можно выносить в сердце, – трогательная история усыновления в семье из Одессы

С каждым годом количество семей, которые готовы усыновить детей, увеличивается. Именно в этот миг у кого-то появился шанс на счастливую жизнь.

Ольга: сначала таких девочек не было

После того, как Ольга Бартыш родила старшего сына, которому сейчас 14 лет, и впервые взяла его на руки, у нее появились мысли о том, у скольких людей в мире нет мамы.

Художница Ольга Бартыш / Фото из личного архива женщины

Женщина рассказывает, что семья имела определенные требования к ребенку, когда они его искали.

Чтобы она была здорова, чтобы у нее не было братьев и сестер, потому что мы были готовы только на одного ребенка, и чтобы ей было до 4 – 5 годиков, девочка,

– поделилась художница.

Когда Ольга звонила в разные службы и искала ребенка, то таких девочек не было. Позже ей позвонили из Закарпатья и сказали, что такой ребенок есть, но она из рода цыган.

"Это было так, будто это какой-то недостаток, как приговор какой-то, а я сказала, что хорошо, классно", – рассказала женщина.

У пары не было никаких колебаний

Муж Ольги Константин впервые увидел фото девочки, будучи на работе. Сразу после этого он спросил жену, когда они за ней поедут.

Маленькая Ума / Фото из личного архива Ольги Бартиш

Каким было отношение сына к желанию родителей

Перед удочерением девочки родители спросили старшего сына Матвея, не против ли он, чтобы в семье появилась младшая сестренка. Его мнение также было очень важным.

Я долго думал, а потом решил, что это было бы прикольно и весело, плюс у брата появится еще хороший друг, поэтому я был, конечно, за,

– поделился Матвей Бартиш.

У Матвея даже забрезжила слеза

Семья Бартыш впервые приехала к Уме вместе с детьми. Тогда младшему сыну Ивану было 1,5 года. Сперва паре было непросто, ведь девочка не понимала, о чем они говорят.

"Она такая маленькая стояла возле меня и мы к ней, а она как обычный ребенок. Мы что-то ее спрашивали, а она "ай-ай" и таким было общение", – рассказала Ольга.

Семья Бартыш с детьми / Фото из личного архива Ольги Бартыш

По словам Константина, когда они впервые поехали на знакомство, то Иван, Ума и Матвей стали бегать вместе, а он просто за ними наблюдал. Тогда девочке было 2 года, однако она была значительно меньше Ивана.

Когда мы уже возвращались во Львов, у Матвея даже слезы навернулись, когда он держал какую-то пробку от бутылки. Он сказал, что она же пила из этой бутылки. Я смотрю, а у него действительно слезы текут,

– вспомнил мужчина.

Впоследствии маленький Иван очень тосковал из-за того, что они поехали домой, а девочка осталась.

Интересно Мы узнали своих детей, – трогательная история семьи, которая усыновила сразу 3 родных братьев

Ольга: было очень непросто

Сперва Ольге было нелегко, ведь на момент удочерения младший сын был еще грудным ребенком и у женщины был свой режим. В то же время 9-летний Матвей учился дома, готовился к контрольным работам и ему нужно было помогать.

"У нас была привычная, но релаксовая жизнь. Я пекла пироги, носила юбки и это было так блаженно и красиво. И тут вдруг появляется ребенок, который является очень темпераментным и активным", – рассказала Ольга.

Маленькая Ума очень активна / Фото из личного архива Ольги Бартыш

С какими трудностями пришлось столкнуться

Самое трудное для семьи было то, что Ума часто плакала. Ни Ольга, ни Константин перед этим не проходили психологическую подготовку. Они не воспользовались никакими курсами, которые им предлагали.

К тому времени семья жила за городом и туда было неудобно добираться. У пары был маленький ребенок, а муж работал.

В конце концов, я думала, да какие там курсы, я что ребенка не полюблю. У меня такое большое материнское сердце, я люблю этот мир. Я вообще прошла духовные развития, познала Дзен, а они мне о каких-то курсах рассказывают,

– вспомнила Ольга.

В течение первых 3 месяцев, когда был острейший этап адаптации, все было на грани. Пара понимала, что жить и дальше в условиях, когда муж утром уходит на работу, а вечером приходит, невозможно.

Ольга должна была ухаживать за грудным младенцем, за старшим сыном и за Умой, которая еще не понимала языка, не умела ходить в туалет и постоянно плакала.

Семье сначала было тяжело / Фото из личного архива Ольги Бартыш

"Я не понимала, как вообще с этим выжить. И, наверное, через пол года написала сообщение в фейсбуке, и тогда мне начали помогать советами психологи", – вспомнила женщина.

Дети стали настоящими друзьями

По словам отца, Ума и Иван то мирятся, то дерутся, то играются. Энергии у них так много, что хоть отбавляй. Характер у девочки сложный, но с ним можно работать.

Иван порой грустный, а иногда веселый, когда со мной дурачится. Порой он нападает на меня. Наши самые любимые игры – это Lego и дурачиться, а еще стрелялки и на батуте прыгать,

– рассказала Ума.

Ума и Иван стали друзьями / Фото из личного архива Ольги Бартыш

Как семья видит свое будущее

Недавно семья приехала из Египта, где они жили. Однако там было непросто, ведь надо было работать, зарабатывать деньги и ухаживать за детьми.

Старший учится и ему надо уделять внимание, садика нет. Но в то же время это очень классно, потому что дети получают нужный навык – они такие адаптивные,

– рассказала Ольга.

Позже семья планирует переехать жить в Польшу, а ближайшую зиму провести в Индии, если откроют границы. Если же нет, то другими вариантами являются Бали или Таиланд.

Отец с маленькой Умой / Фото из личного архива Ольги Бартыш

Ольга: Мы не скрываем, что удочерили ее

Мать Умы рассказала, что их семья не скрывает того, что они удочерили девочку. Ребенок знает, что раньше был какой-то дом.

"Мы ее очень искали и спрашивали, где же наша дочь, где же наша Умася. Это такая сказка и ей это все очень нравится", – отметила Ольга.

К теме Зачем вы это делаете: пара усыновила ребенка, несмотря на резкую критику людей – невероятная история

У женщины даже есть версия для Умы, что Ивана она родила из животика, а ее из сердечка. Младший сын постоянно говорит, что его мама родила и из сердца, и из животика, а девочку только из сердца. После этого они уже идут вдвоем и потом играют в свои ролевые игры.

Возможно, раньше и было такое, что это "не родное". Однако сейчас они для меня все и родные, и равные. Что одного можно по заднице хлопнуть, что другого, если заслужат,

– поделился Константин.

Счастливы быть вместе / Фото из личного архива Ольги Бартыш

Семья не относится к удочерению Умы, как к миссии. Они не делали из этого чего-то крутого или глобального и очень хотели бы, чтобы это стало нормой для многих украинцев.

"Это люди со стороны видят и говорят, какие вы молодцы, герои. Ты сидишь и думаешь, в чем же тут героизм? Это нормально", – рассказала Ольга.

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или, позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.

Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления. При необходимости, юридические партнеры фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).