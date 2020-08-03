Мы считаем усыновление делом бездетных – зачем брать кого-то, если можно родить своего. Хотим, чтобы сиротства в Украине не было, но готовы ли мы приютить хотя бы одного брошенного ребенка?

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Родные" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала каждый понедельник в 19:30. Об истории семьи Савки, которая усыновила ребенка, несмотря на осуждение других людей – читайте дальше.

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Супруги Савки рассказали, когда они попали в детский дом, то это событие многое изменила в их воображении.

Оксана Савка: Я работала в то время переводчиком и должна была переводить для группы людей из Америки, которые просто посещали детский дом. Я начала сравнивать, чтобы моя дочка делала, будучи на месте этих детей. Я поняла, что она наверняка бы и дня не прожила сама. Я конечно там переводить уже не смогла, плакала не переставая, просто вышла, пришла домой и рассказываю мужу, что я видела. Говорю – как-то бы тем нашим детям было бы хорошо помочь. А он говорит: "Мы не можем всем помочь, но мы можем помочь одному ребенку. Давай усыновим, а?".

Муж Оксаны Петр рассказал, когда пришел в детский дом, то толпа детей подбежал к нему со слезами на глазах и криками "Папа пришел!".

Петр Савка: Меня это просто поразило и я понял одну вещь, что дети тем живут, что они здесь временно, что должны открыться двери, придут папа и мама, их заберут.

"Это наш ребенок!"

Сначала супругам предложили 2-месячного мальчика, ведь пара уже воспитывала дочь. Однако Оксана сомневалась.

Оксана Савка: Еду домой и говорю мужу: "Я наверное какой-то плохой человек. У меня вроде и желание есть, но не чувствую я, что это наш сын. Когда мы приехали и вышел Максим, посмотрел на меня, тогда я сказала: "Петр, это наш". Но выходят воспитатели и говорят: "Да вы что?! Да это самый плохой ребенок, непослушный, который есть в группе".

Усыновленный сын Максим / Фото из домашнего архива

Петр Савка: Он был таким особенным. Я помню, мы год времени навещали его, потому что нам надо было пройти определенную процедуру подготовки документов. Уже последующие разы было так – я дверь открываю, все дети срываются, бегут, а Максим не бежит, он так важно идет.

"Ребенок ничего не знал. Он задавал миллион вопросов"

Семья Савка вспоминает, когда посещали Максима, то мальчик был очень молчалив. Но все изменилось, как только они переступили ворота детского дома.

Оксана Савка: "Максим, мы уже едем домой. Мы уже сюда не вернемся". И здесь мы поняли, что у нас очень шустрый мальчик. Начал задавать миллион вопросов. О, да он даже разговаривает, оказывается. Ребенок ничего не знал. Мы приехали, открывает тумбочку, вытягивает кастрюлю и "Что это? Что это?". О себе он все время говорил в женском роде – "я ходила, я ела, я там пела". А потом мы поняли, что он кроме разговора 2-х воспитательниц, никогда не слышал, как мужчина должен разговаривать. И хуже всего, что его никто не исправлял в этом.



Семья Савка / Фото из домашнего архива

Дочь София: Первый вечер, он вот наконец дома у нас. Мама приготовила стол. А он сидит и ничего не ест. И я не могу понять, что так. Но наступила ночь и туткакой-то шорох в доме, что-то происходит. Мы встаем и понимаем, что он ворует черный хлеб.

Я всегда боялся, что этого не будет потом. Я тихонько брал и прятал под подушку. А может у меня не будет, что поесть,

– вспоминает Максим.

Прежде чем усыновить Максима Оксана и Петр прежде всего спросили об этом дочь. София очень обрадовалась и каждый раз посещала мальчика в детском доме с родителями.

София: Я была маленькой еще тогда. Три года мне было или даже меньше, но помню до сих пор, что меня поразило, во-первых, и условия, в которых дети находились и как к ним относились воспитатели. И даже сам факт, что мам и пап у детей нет ... Мы были обычными братом и сестрой. Никогда у нас не было такой разницы, он какой-то другой, или что-то в таком роде.



София с братом Максимом / Фото из домашнего архива

"Нас все отговаривали от усыновления"

Оксана Савка: Интересен еще такой момент был, что нас никто не поддерживал в нашем решении. Даже родные. Когда мы ходили делать медосмотр, все отказывали. Вы же можете рожать, зачем вы это делаете? Для нас это было не понятно. Даже, когда суд проходил об усыновлении, судья тоже нас отговраивал до последнего, чтобы не совершать, якобы, плохой поступок.

Я был счастлив, что у меня есть мама, папа и что мне люди ни говорили, я вообще не обращал внимания. Однажды женщина подошла и хотела мне рассказать, что меня усыновили. Но я не понимал, почему она мне это говорит. Я это все знал и к тому же с самого детства,

– сказал Максим.

Петр Савка: Был принципиальным собственно момент усыновления. Для меня важно, он носит фамилию Савка, он Максим и он Петрович. Он наш, он сын и он наследник.

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Оксана Савка: Вообще, я всегда всем говорю, что Максим – это еще одни мои руки. Это самый большой мой помощник. Он очень меня любит и поэтому очень уважает. Чтобы я лишнее что-то не подняла, лишнее что-то не сделала. Всегда во всем помогает.

Максим: Были моменты достаточно даже часто и я задумывался, что бы было. И сейчас я просто благодарю Бога за то, что он послал мне этих родителей. Зная мой характер, быстро открываюсь людям и тем же проявляю свою слабость, и если бы не родители, если бы они меня не воспитывали, я мог бы уже давно и курить, и выпивать. Я не знаю, я бы рос бандитом.

Супруги счастливы, что в их семье появился Максим / Фото из домашнего архива

Максим каждое лето ездит в детские лагеря, куда приезжают дети из детских домов и он работает с ними. Также он участвует в лагерях для приемных семей. Очень часто родители его просят пообщаться с их детьми и рассказать, что такое жизнь в семье.

Петр Савка: На самом деле сейчас, когда оглядываемся назад, возвращаемся, мы счастливы от того, что мы сделали этот шаг. Да, сначала было очень тяжело. Это не просто. Это не собачку люди себе берут. Это должна быть жертвенная любовь. Это должно быть посвящение.

От себя могу дать советы семьям, которые думают об этом. Прежде всего это не слушать всех этих страшных историй, придуманных в большинстве случаев, о генах, о каких-то других вещах. А пообщаться действительно с семьями, которые уже сделали этот шаг,

– отметила Оксана Савка.

Максим: Так как я усыновлен, меня беспокоил этот вопрос и хочу иметь нескольких усыновленных. Конечно, хочу, чтобы они все любили музыку, любили спорт. Так, как я. И даже хочется, чтобы было 6 мальчиков и 6 девочек, чтобы мама была с девочками, а у меня должна быть команда по волейболу, команда по баскетболу. Музыканты должны быть. Хочется передать это в своих детях. То, что я очень ценю.

Оксана Савка: Интересно, что мы думали в начале, что может мы станем для него таким благословением. Фактически Бог так сделал, что он стал для нас благословением.

Обратите внимание! Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.

Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку относительно процесса усыновления. При необходимости, юридические партнеры Фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).