Когда трудно не реагировать на детские слезы, тогда родительство становится профессией. Одна спасенная жизнь может стать настоящим вызовом. А если таких жизней 8 или же 12?

Проект 24 канала и благотворительного фонда "Родные" расскажет о положительном опыте усыновления 10 семей, примеры которых вдохновляют. Смотрите программу в эфире телеканала по понедельникам в 19:30. Об истории создания семьи Горячкиных, у которых 12 детей – читайте далее.

В предыдущей программе Пара усыновила сразу двух детей, сломав стереотипы о генах: удивительная история

Семья Горячкиных живет в Мукачево на Закарпатье. Почти 10 лет назад Анна и Владимир решили создать приемную семью в Луганске. Паре предложили взять на воспитание семейную группу.

Владимир Горячкин: Мне лично очень повезло. У нас 12 детей: 4 своих, 8 – это приемные дети. Двое под опекой, уже взрослые, есть внуки. Они все родные.

Анна Горячкина: У меня был любимый фильм "Хозяйка детского дома". Я мечтала, что когда-то у меня будет детский дом, детки – те, у которых когда-то была семья, но по каким-то причинам они ее потеряли. И те, которые нуждаются в любви мамы и папы. А я всех буду любить, я всех буду обнимать и кормить. Вот такая у меня была детская мечта.

Мечта Анны осуществилась / Фото из домашнего архива

Однако Анна рассказала, что они не разговаривали об этом с мужем, а шли отдельными путями, которые потом сошлись в один.

Сначала Анна и Владимир приютили Яну и Эдика, которые жили на улице

Яна и Эдик пришли просить денег у Анны якобы на лечение родителей. Взамен она пригласила их в дом, где дети рассказали свою настоящую историю.

Анна Горячкина: Мы повсюду видели потребность и начали молиться: "Господи, ну где эти дети, мы уже молимся столько". И через 3 дня двое детей пришли к нам в дом. Это была Яночка и Эдик. Они просили денег, я никогда не давала. Муж был на работе. Но я детей пригласила в дом. И когда они рассказывали про все, у меня уже крутились мысли в голове: а что дальше?

Владимир Горячкин: Рассказывали, что они спали на бетоне. Они говорили, что лучше спать в картонной коробке из-под холодильника – там теплее. Это ребенок, ему 10 лет было, а у него "кости ноют" на перемену погоды. Настолько все простудилось.

Анна Горячкина: И я стала говорить: давайте, вы останетесь у нас дома. Здесь хорошо – еда, тепло. Но это ограничение свободы, которая у них была. Я понимала, что возьму детей не только для себя. Бабушка однозначно сказала: у нас все получится.

Семья Горячкиных / фото из семейного архива

У нас появилось огромное желание продолжать. Можете себе представить, сколько мы услышали историй о насилии от первых детей – Яночки и Эдика. Наше сердце не могло не отреагировать.

По недосмотру Диана, Егор и Юля оказались в приюте

Диана: Третий класс почти не ходила в школу. Да и четвертый редко ходила. Потому что надо было смотреть за братом и сестрой смотреть, готовить еду, искать деньги. Мы тогда собирали железо и сдавали.

Диана, Егор и их новая мама / Фото из семейного архива

А потом к нам пришли и забрали прямо с урока. В приюте, если честно, было даже очень хорошо. Мне не надо было волноваться о том, будет ли у Егора и Юли что есть. Мы где-то месяца два там были. А перед днем Святого Николая нас спрашивали, какие подарки вы хотите. И я тогда сказала, что я хочу, чтобы мне святой Николай подарил семью. Прошло несколько дней и к нам пришли и сказали: "Собирайтесь, к вам семья".

Анна Горячкина: Я чувствовала, будто иду в роддом: мы не знали, кто это будет.

Владимир Горячкин: Какая семья, какие болезни – нас не интересовало…

Анна Горячкина: Мы не знали даже, будет ли это один ребенок или тройня. У нас первая получилась тройня.

Владимир Горячкин: Мы не знали, но нам дали лучших.

Диана: Егор сразу к папе пошел, Юля сначала у воспитательницы на руках посидела, а потом к маме пошла. А я боялась, что дальше будет та же история: родители будут пить, приводить разных людей, будут драки и все такое. Меня тогда спрашивали, согласна ли пойти в семью. Я боялась сказать "нет", боялась, что они больше не придут. Если скажу "да", не знаю, что будет дальше. Я, конечно, сказала "да" и ни разу не пожалела.

Семье пришлось бежать из Луганска из-за угроз

Когда в 2014 начинался Майдан, а ему в противовес был антимайдан, областная служба Луганска попросили сняться в ролике за единую Украину. Но из-за своих взглядов семье пришлось покинуть родной дом. После съемки начали приходить угрозы – они поняли, что надо бежать.

Владимир Горячкин: Мы не скрывали своих предпочтений. Упаковали в бусик вещи, которые уместились, забрали детей и начали убегать. В Славянске сломались, там нас приютили. Потом Харьков, Киев, потом уже из Киева мы попали в Черкасскую область. Там волонтерская организация нам приютила, мы там жили целый год.

А уже потом мы оказались на Закарпатье. Появился человек, который предложил нам домик, предложил нам здесь устроиться. Я очень счастливый человек. У меня лучшие дети, лучшие знакомые и лучшие службы, которые нам все помогают.

Семья бежала из Луганска / Фото из домашнего архива

Анна Горячкина: Я думала, когда мы усыновили детей, то это будет очень сложно. Нам казалось, мы еле справляемся с финансами, когда нам платило государство помощь. Но когда мы усыновили, Бог так все устроил, что все потребности покрывались. Дети обуты, одеты, у них гаджеты – у кого новые, у кого не новые. То есть, я не вижу, что стало хуже, чем тогда, когда мы были на государственном обеспечении.

У нас есть еще один приемный ребенок – это наша Мишель. Я увидела на фейсбуке картинку, влюбилась в ее веснушки. И дети тоже.

Два года назад Анна и Владимир усыновили всех детей

Владимир Горячкин: Пока мы были как приемная семья, это были одни отношения с детьми. А когда дети усыновлены – это совсем другая вещь. Мы меняемся, они меняются. Другие черты характера выходят наружу.

Гена: Хочу один жить.

Егор: Я очень хочу семью. Смотрю на папу и тоже хочется иметь семью, заботиться о ней.

Пара усыновила всех детей / Фото из домашнего архива

Владимир Горячкин: Когда дети уезжают, например, в лагерь, на день-два опять же ощущение свободы. А потом эта тишина начинает звенеть в ушах, их не хватает. Дети – это эликсир молодости. Они планируют нашу жизнь. У меня малый, ему 9 лет. У меня еще 15 лет труда. Мне же его надо поднять. Я даже не могу допустить такой мысли, что я уже старый. Может бы и хотел, но просто не могу. Потому что меня есть кому подталкивать.

Анна Горячкина: Сколько ты отдаешь – столько и получаешь. Когда тебя обнимает один ребенок в день, то это очень хорошо. Но когда тебе обнимает 6–7 детей, то счастье приумножается.

Владимир Горячкин: Лучшее, что у нас может быть – по ту сторону страха. Поэтому не бояться. Не бояться и не сомневаться.

Анна Горячкина: Если решение родить ребенка созрело у вас в сердце – просто действуйте, сжигайте мосты позади и идите вперед.

Обратите внимание! Консультацию по поводу усыновления вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.

Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления. При необходимости юридические партнеры Фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).