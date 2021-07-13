Чувствовала ее, – уникальная история семьи из Луцка, усыновившей ребенка после просьбы дочери

Первого ребенка Климчук усыновили, потому что об этом попросила старшая дочь Ольга. Сейчас в семье 6 детей – трое биологических и трое усыновленных.

Старшая дочь была в 10 – 11 классе, когда начала посещать Луцкий интернат. Она рассказывала, что там есть девочка, которую не забирают на субботу – воскресенье домой и попросила, можно ли, чтобы она приезжала к ним.

К теме Мы ее очень искали, – щемящая история семьи из Львова, которая удочерила девочку из рода ромов

Одного дня дочь разговаривала на кухне с отцом и заявила, что семье срочно нужно поговорить. Тогда девушка сказала: "Мама, Иру нужно усыновить".

"Я тогда говорю ей:" Ты о чем? Оля, прекрати, как мы это должны сделать?". А она мне в ответ: "Если ты ее не усыновишь, то я ее заберу", – вспомнила Лариса Климчук.

Лариса: Ира, из всех усыновленных – как будто я ее родила

Девочка приезжала и просила усыновить ее. Лариса рассказала, что не особо интересовалась критериями усыновления, а Ирина об этом все знала. Девочка повторяла: "Я так хочу, чтобы вы были моей мамой".

Однако Лариса отвечала: "Иринка, ты приезжай к нам, но у тебя есть родственники, это документально трудно". Женщина рассказала, что тогда считала – усыновить ребенка очень трудно.



Ирина Климчук: "Я ее настолько чувствовала, знала, что она мне скажет" / Фото из архива семьи

"Я вам честно скажу Ира, из всех усыновленных, как будто я ее родила. Я ее настолько чувствовала, знала, что она мне скажет, что чувствует, так, словно она моя родная. Она всегда говорила: "Вы сказали то, о чем я только подумала", – рассказала Лариса Климчук.

Ирина: Не знаю, где бы я была, если бы не мои родители

За год до окончания университета Ирина вышла замуж, а впоследствии переехала в США. Лариса была дома, когда Ирина позвонила.

Она мне сказала, чтобы я открыла скайп, потому что будет звонить Роман. А у меня такая мысль: "Ира, ты замуж выходишь?" И она сказала – да. Это для нас было неожиданно, но для нее тоже,

– рассказала Лариса Климчук.

Она закончила учебу, он уехал в США, а потом забрал ее. Ирина уехала 6 лет назад, однако иногда посещала семью. Юрий и Лариса Климчук не видели дочь 3,5 года, сейчас – в семье первая встреча с внучкой, которой уже 2,5 года.



За год до окончания университета Ирина сообщила родителям, что выходит замуж / Фото из архива семьи

"Я не знаю, где бы я была, если бы не мои родители, детство было на улице, я сама себя воспитывала, сама зарабатывала на жизнь как могла. То есть родители меня вытащили фактически из той грязи, в которой находятся большинство детей, у которых родители злоупотребляют алкоголем или занимаются проституцией – и дети остаются нигде, и ни с кем", – сказала Ирина Захарчук.

Ирина предложила усыновить еще одного ребенка

Лариса Климчук рассказала, что старшая дочь тоже вышла замуж, детская комната свободна, поэтому Ирина однажды сказала: "Мама, а может мы еще одного ребенка возьмем, чтобы мне не было скучно". Юрию и Ларисе даже звонили и спрашивали о том, не хотят ли они усыновить еще одного ребенка.

Обратите внимание Детей можно выносить в сердце, – трогательная история усыновления в семье из Одессы

"Мы приехали и мама говорила: "Сегодня твой день, идем выбирать сладости, и будем пить чай. Мы пошли гулять и я выбрала 2 торта, до сих пор помню, что один был с апельсинками, а другой – с клубникой", – рассказала Татьяна Климчук.

Юрий Климчук вспомнил, что Таня долго не могла наесться. Девочка все прятала, то хлеб, то банан – так было месяц, а потом она поняла, что никто это не отберет.

Лариса: Мы поехали в Рожище, и там была Галинка

Лариса рассказала, что ей всегда нравилось, как вышивают, однако сама этого делать она не умеет. Зато вышивать любила Ирина, которая научила Таню, а та потом – Галю. Картины девушек даже брали на выставки.

"Мы поехали в Рожище, и там была Галинка. Она настолько была закомплексована, у нее был зайчик, которым она закрыла лицо. Я ей говорила: "Открой лицо, я же вчера у тебя была и ты открывала, поговорим". Спрашивала: "Ты хочешь семью?" Она отвечала – да. Была как котенок, глаза голубенькие, нельзя было ей сказать "нет". Она была очень ласковым, приятным и хорошим ребенком", – сказала Лариса.

Помню, 6 февраля как раз у меня в школе был праздник, и она приехала сперва домой, а потом они пришли ко мне в школу. И тогда я с Галей сдружилась,

– сказала Татьяна Климчук.

Первое знакомство Галины с новым домом

Галина рассказала, что ее первое знакомство с родителями было, когда она приехала в квартиру. Для девушки все было новое, она сразу увидела много игрушек, которых у нее никогда не было. Лариса припомнила, что Галя все брала силой, многого не вспомнила, но все догоняла своим трудом, она была очень медлительна и проблем было много.



Для Галинки в квартире родителей все было новым / Фото из архива семьи

"Я изо всех сил старалась выписывать каждую букву, я тогда завела тетрадь и я выписывала. Мне мама ставила текст и я его писала, я не хотела, но очень старалась. Я еще с 7 класса очень увлеклась медициной, не знаю, знала ли об этом мама, но мне очень понравилось и я решила, что пойду в медицинский", – рассказала Галина Климчук.

Таня рассказала, что когда она делает ошибки – Галина может обратить на это внимание и подсказать, как сделать правильно.

Юрий: Дети – это подарок божий

"Детей бог дает, это подарок божий, так пишет Библия. Бывает так, что у кого-то нет детей, но, поверьте мне, когда человек возьмет сироту, будут свои дети. Это мы проверили уже не один раз. Нам тоже говорили, что все – у Ларисы были проблемы со здоровьем и ей сказали, что 99% – она не родит, но потом Юрчик родился", – сказал Юрий Климчук.

Не пропустите Мы узнали своих детей, – трогательная история семьи, которая усыновила сразу 3 родных братьев

Мужчина добавил, что семье до сих пор предлагают, взять себе еще одного ребенка, однако "уже возраст". Зато Лариса добавила: "Будем видеть еще".

Консультацию по усыновлению вы можете получить на сайте Ridni.org.ua или, позвонив на горячую линию благотворительного фонда – 0800 300 484.Благотворительный фонд "Родные" оказывает информационную и психологическую поддержку по процессу усыновления. При необходимости, юридические партнеры фонда оказывают правовую помощь в процессе усыновления. Фонд ни в коем случае не занимается посреднической деятельностью и не заменяет функций государства в процессе усыновления (удочерения).