Старша донька була у 10 – 11 класі, коли почала відвідувати інтернат Луцька. Вона розповідала, що там є дівчинка, яку не забирають на суботу – неділю додому і попросила, чи можна, аби вона приїжджала до них.

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Одного дня донька розмовляла на кухні з батьком і заявила, що сім'ї терміново потрібно поговорити. Тоді дівчина сказала: "Мамо, Іру потрібно усиновити".

"Я тоді кажу їй: "Ти про що? Олю, припини, як ми це маємо зробити?". А вона мені у відповідь: "Якщо ти її не усиновиш, то я її заберу", – пригадала Лариса Климчук.

Лариса: Іра, з усіх усиновлених – наче я її народила

Дівчинка приїжджала і просила усиновити її. Лариса розповіла, що не особливо цікавилася критеріями усиновлення, а Ірина про це все знала. Дівчинка повторювала: "Я так хочу, аби ви були моєю мамою".

Проте Лариса відповідала: "Іринко, приїжджай до нас, але у тебе є родичі, це документально важко". Жінка розповіла, що тоді вважала – усиновити дитину дуже важко.



Лариса Климчук: "Я її настільки відчувала, знала, що вона мені скаже" / Фото з архіву родини

"Я чесно скажу, Іра, з усіх всиновлених, наче я її народила. Я її настільки відчувала, знала, що вона мені скаже, що відчуває, так, наче вона моя рідна. Вона завжди казала: "Ви сказали те, про що я тільки подумала", – розповіла Лариса Климчук.

Ірина: Не знаю, де б я була, якби не мої батьки

За рік до закінчення університету Ірина вийшла заміж, а згодом переїхала до США. Лариса була вдома, коли Ірина зателефонувала.

Вона мені сказала, щоб я відкрила скайп, бо буде дзвонити Роман. А в мене така думка: "Іра, ти заміж виходиш?" І вона сказала – так. Це для нас було несподівано, але для неї теж,

– розповіла Лариса Климчук.

Вона закінчила навчання, він поїхав в США, а потім забрав її. Ірина поїхала 6 років тому, проте подеколи навідувала родину. Юрій та Лариса Климчуки не бачили доньку 3,5 роки, наразі – у сім'ї перша зустріч із внучкою, якій вже 2,5 роки.



За рік до закінчення університету Ірина повідомила батькам, що виходить заміж / Фото з архіву родини

"Я не знаю, де б я була, якби не мої батьки, дитинство було на вулиці, я сама себе виховувала, сама заробляла на життя як могла. Тобто батьки мене витягнули фактично з того бруду, в якому перебувають більшість дітей, в яких батьки зловживають алкоголем або займаються проституцією – і діти залишаються ніде, і ні з ким", – сказала Ірина Захарчук.

Ірина запропонувала усиновити ще одну дитину

Лариса Климчук розповіла, що старша донька теж вийшла заміж, дитяча кімната була вільна, тож Ірина одного разу сказала: "Мамо, а може ми ще одну дитину візьмемо, щоб мені не було скучно". Юрію та Ларисі навіть телефонували і запитували про те, чи не хочуть вони усиновити ще одну дитину.

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"Ми приїхали і мама казала: "Сьогодні твій день, йдемо вибирати солодощі, і будемо пити чай. Ми пішли гуляти і я вибрала 2 торти, досі пам'ятаю, що один був з апельсинками, а інший – з полуницями", – розповіла Тетяна Климчук.

Юрій Климчук пригадав, що Таня довго не могла наїстися. Дівчинка все ховала, то хліб, то банан – так було місяць, а потім вона зрозуміла, що ніхто того не відбере.

Лариса: Ми поїхали в Рожище, і там була Галинка

Лариса розповіла, що їй завжди подобалося, як вишивають, проте сама цього робити вона не вміла. Натомість вишивати любила Ірина, яка навчила цього Таню, а та потім – Галю. Картини дівчат навіть брали на виставки.

"Ми поїхали в Рожище, і там була Галинка. Вона настільки була закомплексована, в неї був зайчик, яким вона закрила обличчя. Я їй говорила: "Відкрий лице, я ж вчора в тебе була і ти відкривала, поговоримо". Питала: "Ти хочеш сім'ю?" Вона відповідала – так. Була як котеня, очі голубенькі, не можна було їй сказати "ні". Вона була дуже лагідна, приємна і хороша дитина", – сказала Лариса.

Пам'ятаю, 6 лютого якраз у мене в школі було свято, і вона приїхала спершу додому, а потім вони прийшли до мене в школу. І тоді я з Галею здружилася,

– сказала Тетяна Климчук.

Перше знайомство Галини з новим домом

Галина розповіла, що її перше знайомство з батьками було, коли вона приїхала в квартиру. Для дівчини все було нове, вона одразу побачила багато іграшок, яких у неї ніколи не було. Лариса пригадала, що Галя все брала силою, багато чого не знала, але все доганяла своєю працею, вона була дуже повільна і проблем було багато.



Для Галинки у квартирі батьків все було новим / Фото з архіву родини

"Я зі всіх сил старалася виписувати кожну букву, завела зошит і виписувала. Мені мама ставила текст і я його писала, я не хотіла, але дуже старалася. Я ще з 7 класу дуже захопилася медициною, не знаю, чи про це мама знала, але мені дуже сподобалося і я вирішила, що піду в медичний", – розповіла Галина Климчук.

Таня розповіла, що коли вона робить помилки – Галина може звернути на це увагу і підказати, як зробити правильно.

Юрій: Діти – це подарунок божий

"Дітей бог дає, це подарунок божий, так пише Біблія. Буває так, що в когось нема дітей, але, повірте мені, коли людина візьме сироту, будуть свої діти. Це ми перевірили вже не один раз. Нам теж казали, що все, у Лариси були проблеми зі здоров'ям, і їй сказали, що 99% – вона не народить, але потім Юрчик народився", – сказав Юрій Климчук.

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Чоловік додав, що родині досі пропонують, взяти собі ще одну дитину, проте "вже вік". Натомість Лариса додала: "Будем бачити".

Зверніть увагу! Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.



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