Буданова ранили в АТО: экс-заместитель руководителя ГУР рассказал, откуда у него шрам на руке
- Начальник ГУР Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне АТО, но был спасен товарищами.
- Шрам на его руке, который заметили журналисты, является следствием этого ранения, а Буданов прошел реабилитацию после эвакуации.
Начальник ГУР Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне АТО. Несмотря на все, собратья не покинули его на поле боя – так появился шрам, который недавно заметили журналисты.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на рассказ экс-заместителя начальника ГУР МО Украины Илья Павленко в интервью для "Апострофа".
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Как Буданова спасли побратимы после ранения?
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне АТО. Несмотря на то, что он просил побратимов оставить его, те спасли командира и вынесли с поля боя.
По словам Павленко, "спецназовцы ГУР такого не допускают", и Буданова удалось эвакуировать, а позже он прошел реабилитацию.
И даже журналисты где-то видели шрам на руке его,
– добавил Павленко.
Напомним, в июне ГУР опубликовало фото с награждения Буданова "Знаком почета" ГСЧС.
Именно тогда внимательные пользователи заметили заметный шрам на его правой руке – теперь известно, что это последствия боевого ранения еще со времен АТО.