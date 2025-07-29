Начальник ГУР Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне АТО. Несмотря на все, собратья не покинули его на поле боя – так появился шрам, который недавно заметили журналисты.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на рассказ экс-заместителя начальника ГУР МО Украины Илья Павленко в интервью для "Апострофа".

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Как Буданова спасли побратимы после ранения?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение в руку во время выполнения боевого задания в зоне АТО. Несмотря на то, что он просил побратимов оставить его, те спасли командира и вынесли с поля боя.

По словам Павленко, "спецназовцы ГУР такого не допускают", и Буданова удалось эвакуировать, а позже он прошел реабилитацию.

И даже журналисты где-то видели шрам на руке его,

– добавил Павленко.

Напомним, в июне ГУР опубликовало фото с награждения Буданова "Знаком почета" ГСЧС.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ГУР МО

Именно тогда внимательные пользователи заметили заметный шрам на его правой руке – теперь известно, что это последствия боевого ранения еще со времен АТО.