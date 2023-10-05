Проект "Украинский Свидетель" опубликовал новое видео с Купянского направления, Харьковщины о бойце с позывным Умкой. Парень воюет в батальоне "Волки Да Винчи".

Смотрите также Потери россиян на Таврическом направлении более 250 человек в день: возросла тенденция сдаваться в плен

До войны работал барменом

До полномасштабной войны Умка работал барменом, а в ряды ВСУ присоединился в конце марта 2022 года, хотя и не имел ни одного боевого опыта. Теперь Умка – боевой медик, спасающий жизнь своих собратьев.

Работа боевого медика в штурмовой роте – это работа штурмовика с функцией оказания первой помощи. То есть это – боец, который просто во время боя приходит на помощь собратьям,

– отмечают в проекте.



Умка рассказал о службе на фронте / Фото проекта "Украинский свидетель"

Воспоминания о самых сложных боях

Парень рассказал журналистам о своих сложных боях. Да, во время одного из них русские войска почти окружили наших ребят и им пришлось с боем отступать. Тогда вражеская пуля попала в лицо одному из собратьев Умки. К счастью, боец выжил.

Умка показал архивные кадры боев на Купянском направлении, их можно увидеть в видео.

Боевой медик "Волков Да Винчи" рассказал о солдатском экшне:

К смерти лучше относиться с юмором

Воин также поделился мыслями о смерти, которую он не раз видел на этой войне.

Впервые я увидел "двухсотого" (убитого) под Бахмутом. Впоследствии я понял, что лучше относиться к этому с юмором. Не сыграют ли с нами злую шутку подавленные эмоции, когда мы наконец-то победим? Я об этом не думаю. Но я уверен, что нам потребуются реабилитационные центры, которые смогут вернуть военных в гражданскую жизнь,

– рассказал Умка.

Довдика. Батальон "Волки Да Винчи" назван в честь добровольца Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", погибшим 7 марта 2023 года под Бахмутом.