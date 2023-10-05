Проєкт "Український Свідок" опублікував нове відео з Куп'янського напрямку, Харківщини про бійця з позивним Умка. Хлопець воює у батальйоні "Вовки Да Вінчі".

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До війни працював барменом

До повномасштабної війни Умка працював барменом, а до лав ЗСУ приєднався наприкінці березня 2022 року, хоч і не мав жодного бойового досвіду. Тепер Умка — бойовий медик, який рятує життя своїх побратимів.

Робота бойового медика у штурмовій роті — це робота штурмовика з функцією надання першої допомоги. Тобто це – боєць, який просто під час бою приходить на допомогу побратимам,

– зазначають у проєкті.



Умка розповів про службу на фронті / Фото проєкту "Український свідок"

Спогади про найскладніші бої

Хлопець розповів журналістам про свої найскладніші бої. Так, під час одного з них російські війська майже оточили наших хлопців і їм довелося з боєм відступати. Тоді ворожа куля потрапила в обличчя одному з побратимів Умки. На щастя, боєць вижив.

Умка показав архівні кадри боїв на Куп'янському напрямку, їх можна побачити у відео.

Бойовий медик "Вовків Да Вінчі" розповів про солдатський екшн:

До смерті краще відноситись з гумором

Воїн також поділився думками про смерть, яку він неодноразово бачив на цій війні.

Вперше я побачив "двохсотого" (вбитого) під Бахмутом. Згодом я зрозумів, що краще відноситись до цього з гумором. Чи не зіграють з нами злий жарт притлумлені емоції, коли ми нарешті переможемо? Я про це не думаю. Але я впевнений, що нам будуть потрібні реабілітаційні центри, які зможуть повернути військових до цивільного життя,

– розповів Умка.

Довдіка. Батальйон "Вовки Да Вінчі" названо на честь добровольця Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", який загинув 7 березня 2023 року під Бахмутом.