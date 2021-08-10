"Бог открыл наше сердце": история супругов Процик со Львовщины, которые усыновили 11 детей

В семье Процик 13 детей. Из них только 2 сына – биологические. Дети подарили родителям уже 7 внуков, поэтому семья становится все большей. Однако легко было не всегда.

Михаил и Ирина Процик рассказали, что с 1998 года были волонтерами в детском доме. Как решились забрать детей в собственную семью – читайте далее.

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Отец: Бог открыл наше сердце

Михаил Процик отметил, что в 1990-х годах, когда было тяжелое время, они заботились о том, чтобы у детей было что есть. Именно поэтому и занимались волонтерством. Когда жить стало легче – задумались, что могут дать этим детям. Они требовали много внимания, а также очень привязались к Михаилу и Ирине.

В 2008 году Бог открыл наше сердце для того, чтобы мы забрали этих детей в нашу семью,

– сказал Михаил.

Супруги имели 2 сыновей, а потому очень хотели дочь. Из-за предракового состояния, которое диагностировали врачи, Ирине запретили рожать.



Михаил и Ирина Процик / Фото из семейного архива

"Даже сыновья нам подсказали усыновить детей", – добавила Ирина.

Мать: Дети понравились

Родной сын Владимир рассказал, что у него с братом возник вопрос – почему родители хотели только девочку? Посовещавшись, семья усыновила сразу 5 детей. Им было от 12 до 16 лет.

Они нам очень понравились. Нам предлагали разных, но мы говорили: "Нет, вот это наши",

– заявила Ирина.

Подростки были очень активными, в детском доме сразу же предупредили об этом супругов, однако те не планировали менять решение.

"Нам говорили: "Процики, что вы делаете? Это самые трудные дети. Однако, ты видишь, что ребенок просто хочет любви", – отметила Ирина.

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Роман: Меня научили жить для кого-то

Родителям понравился 16-летний Роман, который был самым старшим. Однако они сомневались, захочет ли парень в семью, так как уже был взрослым и имел свободу. В то же время сам Роман благодарен, что хоть и поздно, но получил родных людей.



Усыновленный Роман уже женился и имеет детей / Фото из семейного архива

"В приюте каждый жил за себя, каждый думал о себе. Когда меня в семью взяли – жизнь изменилась. Меня научили жить для кого-то, а не только для себя. Я научился семейным ценностям", – сказал Роман.

Он благодарен родителям, которые научили его, как любить.

Оля – моя первая любовь. Я счастлив, что я сейчас с ней. Я счастлив, что у меня есть 2 сына, которыми очень доволен,

– трогательно добавил Роман.

Жена Романа рассказала, что когда начала жить у них, ей очень понравилось, потому что все всегда вместе. "Если готовить вместе, то все помогают друг другу. Здесь учат, как жить и строить отношения всем: мужчине, женщине и детям", – сказала Ольга.

Роман стал первым, кто сказал "мама" и "папа"

Когда дети пришли в семью, Ирина и Михаил сказали, что не нужно их сразу называть мамой и папой.

"Это должно было быть от души. И первым, кто это сделал, был Роман. Он на День матери написал стихотворение. С рамочкой пришел и сказал, что мы его мама и папа. Это было очень по-особенному", – отметила Ирина.



Супруги Процик воспитывают 13 детей и уже имеют внуков / Фото из семейного архива

Мать: Труднее всего было переучить детей

Первый год после усыновления у семьи вообще не было никаких проблем. Дети хотели нравиться родителям, а потому были очень учтивы, делали все, что их просили. Однако уже через полгода началась реальная жизнь.

"Большая семья. И мы, и дети учились вместе сосуществовать. Надо было по-новому налаживать. Надо было пересматривать свое устройство жизни", – добавил отец Михаил.

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"Когда дети в интернате – у них нет ответственности. Первый вопрос был у детей: "Кто будет есть готовить, а кто будет убирать?". Они привыкли, что должна быть уборщица, есть кому еду готовить. Это было самое трудное – переучить детей", – рассказала мать Ирина.

Диана: Я верила до конца, что нас заберут

Диана Звир, которую тоже усыновили, рассказала, что сначала боялась идти в семью, но очень хотела. Она волновалась о том, как к ним будут относиться родители.

Сначала дети (в детдоме – 24 канал) смеялись, потому что родители приехали за нами и разворачивались машиной. Все дети начали смеяться, что они нас оставляют здесь. Я верила до конца, что они за нами приехали,

– сказала Диана.

Сейчас с родителями проживают 4 приемных детей и 1 родной. На выходные и праздники все съезжаются в родной дом.

"У нас есть много разных традиций. Например, когда дети летом на каникулах, то у нас есть такая неделя, когда они сами что-то готовят. Мама только присматривает и подсказывает, а дети учатся готовить. Должен быть полностью накрыт стол", – отметил отец Михаил.



У семье только 2 биологических сына, остальные дети – усыновленные / Фото из семейного архива

Чем увлекаются дети

Дети любят играть в футбол, вместе ездить на велосипедах, играть в настольные игры. Также братья и сестры помогают друг другу делать уроки.

"Мы пытаемся занять детей разным, чтобы они меньше времени находились в телефонах, но развивались умственно. Я с ними шейпингом занимаюсь", – добавила мать Ирина.

Государство купило детям дом

В 2014 году государство купило дом для детей. Его стоимость была очень высокой, но владельцы уменьшили цену на 25%. Они были удивлены историей, которую услышали.

Поэтому 2 наших приемных женатых детей имеют собственный дом. Там есть 2 разных входа. Все старшие дети у нас практически уже женаты. Неженатый из старших только наш родной сын.

У супругов есть уже 7 внуков, которые часто к ним приезжают. "Внуки – это что-то особенное. Говорят, детей любишь, но когда появляются внуки, то ты понимаешь, что ты любишь внуков", – отметила Ирина.



Михаил и Ирина радуются внукам / Фото из семейного архива

Родители заверили, что когда видят, что дети меняются, становятся успешными в обществе – это дает силы снова жить, работать, брать таких детей в семью.

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