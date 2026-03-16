Разминировал "дорогу жизни" и выжил под ударами дронов: гвардеец рассказал об обороне Мирнограда

Разминировать дорогу под вражеским контролем и спасти жизнь бойцам смежного подразделения, пройти через ранения и после длительной реабилитации снова вернуться к службе.

История нацгвардейца 2-й Галицкой бригады Тараса с позывным "Мопс" стала примером боевого братства, выдержки и преданности Украине.

Смотрите также Надо снизить мобилизационный возраст, – интервью ветерана о "бусификации", ТЦК и проблемы армии

О чем рассказал "Мопс"?

Во время обороны Мирнограда нацгвардеец Тарас с позывным "Мопс", авиационный сапер в подразделении операторов дронов, вместе с группой аэроразведчиков выслеживал передвижения россиян и помогал останавливать попытки прорыва оккупантов.

Однажды его опыт работы со взрывчаткой помог спасти побратимов и обеспечить безопасный проезд к позициям. По словам военного, российские подразделения постоянно пытались нарушить украинскую логистику, минировав дороги и подъезды к Мирнограду, контролируя маршруты с воздуха.

Дорог становилось все меньше. Как-то на выходе смотрю – перед перекрестком, который мы постоянно проскакивали, что-то не то. Остановил ребят, подошел глянуть – и не зря: там были мины. Решил не ждать. Отправил побратимов в укрытие и просто дал несколько очередей из "калаша". Далее детонация – и уже чистая дорога,

– вспоминает он.

Через минуту после этого на перекресток выехал украинский квадроцикл. Бойцы смежного подразделения вели провизию и воду на позиции, а также должны были эвакуировать раненых. Командир группы под псевдонимом "Шустрый" позже сказал "Мопсу", что его решение фактически спасло "дорогу жизни" для тех, кто находится на передовой.

Гвардеец признался, что волновался перед первым боевым выходом, поскольку не имел боевого опыта. Впрочем, поддержка собратьев помогла ему быстро адаптироваться.



"Мопс" рассказал об адаптации к войску / Западное ОТО НГУ

"Я пришел в фактически сформированное подразделение, костяк которого составляли опытные воины, прошедшие пехоту. Я же не имел боевого опыта вообще. Не знал, как все сложится в новом коллективе. Но между нами сразу не было барьеров. Опытные ребята помогали нам – новичкам – во всем: советом, обучением, а иногда даже делали что-то за нас", – рассказывает он.

Впоследствии подразделение пережило тяжелое испытание. Во время артиллерийского обстрела под Мирноградом "Мопс" получил ранение – обломки зашли под бронежилет в районе поясницы.

"Врачи потом говорили, что я родился в рубашке. Ребята оказали первую помощь, перемотали, дали воды и были рядом, пока ждали эвакуации. Это помогало терпеть боль", – говорит военный.

Через несколько часов в небе появился российский FPV-дрон на оптоволокне с кумулятивным зарядом. Беспилотник пролетел примерно в полутора метрах над раненым бойцом, который лежал в высокой траве.

Побратимы быстро нашли оптоволоконный кабель управления дроном и перерезали его. Беспилотник взорвался примерно в десяти метрах от Мопса. Вскоре прибыла машина эвакуации.



"Мопс" с побратимами / Западное ОТО НГУ

По дороге к стабилизационному пункту за автомобилем начал преследование другой вражеский дрон, однако установке радиоэлектронной борьбы удалось его обезвредить. Реабилитация после ранения длилась почти полгода.

Из тела военного врачи достали два обломка, еще один остается рядом с позвоночником – его пока невозможно оперировать. Сегодня нацгвардеец снова вернулся к службе. На запястьях он носит сине-желтые ленты от жены и дочери, а на снаряжении - крестик от матери и четки от сестры.

Меня как отца разрывают чувства. Я видел, как моего ребенка пугают ночные налеты, видел ее разгромленный класс в школе, куда попала российская ракета. Видел, какой истощенной она бывает после бессонных ночей. Она этого не заслужила. Никто из наших украинских детей не заслуживает потерянного детства из-за войны. Поэтому это мое убеждение – я должен защитить своего ребенка. Здесь – с моими боевым собратьями – в армии я могу приближать мир для своего дома,

– резюмировал боец.