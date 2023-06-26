В тот день он забросал вражеский блиндаж гранатами, имея только одно автоматическое оружие. А впоследствии смог убежать и выжить, хотя по нему стреляли и из пулемета, и из гранатомета. И при этом Александру удалось вернуться на украинские позиции без единой царапины.

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Легендарная история защитника

Александр рассказал, что оказался в 32-й бригаде после того, как его призвали в ряды армии. И его история, которую теперь пересказывают и товарищам по оружию, и родственникам, и знакомым, была его первым боевым опытом.

В тот день мужчина с побратимами заступили на позицию на двое суток, однако поскольку замены не было, они провели там целых трое. На четвертый день защитники поняли, что пора выбираться и разворачиваться назад, потому что окупать пытались окружить их.

Первая попытка выбраться была для Александра неудачной. В ту ночь его побратимы пошли первыми, а снайпер должен был догнать их с вещами. Однако бойцы впереди натолкнулись на врага и завязался бой. В результате ребята пробились, а Александр сам вернулся назад и залег, ведь оккупанты пускали осветительные ракеты, и все было как на ладони.

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Уже с утра следующего дня он снова решил отправиться в путь. Однако не по кустам, а напрямую, ведь ему показалось, что так будет неожиданнее. И Александр не просчитался – удалось пройти достаточно много, пока не наткнулся на блокпост.

Конечно, сразу выходить в поле зрения военных было глупо, ведь непонятно было кто стоял на блокпосту: свои или враги. Поэтому Александр снова залег.

На позицию нас заводили ночью, и в первый раз – дороги не помнил вообще. Лежу, слушаю, как будут говорить. От наших на передовой редко услышишь русский. Тут кто-то начинает стрелять. У их автоматов АК-112 звук очень специфический – не спутаешь с нашими калашами, он как "воздушка" звучит. А потом еще и говорит своим: это я по укр**ам. Ну, так уж все ясно,

– рассказал мужчина.

Однако вместо того, чтобы тихонько повернуть назад, мужчина забросил врагам в блиндаж две гранаты и выпустил пару автоматных очередей. Но враги начали отстреливаться, более того, выпустили разведывательный дрон.

Слышу, что надо мной повис их дрон. И в рацию кто-то кричит, что я здесь один. Ну, я ноги в руки и бегу к кленовым зарослям,

– рассказал Александр.

Вслед он услышал не один выстрел. Причем "крыли" из всего: из пулемета, гранатомета и даже миномета. В общей сложности они выпустили около полусотни мин, и ни одна, даже обломок снаряда, не попала в мужчину.

В своем рассказе Александр отметил, что и сам не поверил бы в такую историю, если бы услышал от кого-то. Однако предполагает, что, вероятно, "то ли россияне думали, что в кустах есть еще кто-то, то ли они и правда нас так боятся".

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Мужчине в этот день везло не раз. К счастью, оккупанты лично решили не заходить в заросли, где лежал военный, иначе он бы не вернулся. Вражеский дрон среди ветвей найти его так и не смог. Говорит, что больше всего боялся погибнуть в тех кустах, остаться пропавшим без вести.

Когда же Александр немного отлежался, он, пригибаясь, побежал дальше, к последнему большому дереву, которое располагалось в 700 метрах. И только когда стемнело, пошел к украинской позиции через поля и посадки. А когда вышел на дорогу – его подобрала машина, которая везла раненых защитников.

Ребята не ожидали, что я выйду. Выяснилось потом, что наши из дрона видели, как я лежал, но не надеялись, что жив. А я мало того, что сам пришел, да еще принес автомат и гранатомет. Как чужое бросишь,

– завершил невероятный рассказ Александр.

В приметы не верит, но у сердца носит подарок жены

Рассказал Александр Дудка с искренней улыбкой и о своей жене. У супругов договоренность – как только защитник просыпается, должен написать ей "Доброе утро". "Если не напишу – будет хуже! Она землю перевернет, чтобы узнать, что со мной", – рассказал герой.

Когда шел тогда на позицию, предупредил жену, что двое суток не буду писать. А пропал, наверное, на четыре. И что вы думаете – она дозвонилась до ребят, к которым дозвониться в принципе невозможно, "Где делся"? Ребята успокаивали, как могли. Говорили, что просто нет возможности меня сменить. Но жена не поверила – она всегда чувствует, когда со мной что-то не так,

– поделился Александр.

При этом украинский воин отметил, что не верит в приметы, а верит в то, "что там сверху решают сколько кому жить". В качестве примера поделился, что на передовой принято говорить не последний, а крайний, "ибо если сигарета в пачке последняя, то она последняя". Однако он об этом постоянно забывает, из-за чего его поправляют собратья.

Однако, несмотря на это, всегда в нагрудном кармане носит маленькое сердечко, которое передала жена.



Александр с сердечком, которое передала жена / 32 ОМБР

Правда, жена передала мне сердечко. Оно всегда со мной в нагрудном кармане. Но это не примета. Я просто люблю свою жену,

– рассказал мужчина.

Дома же защитника ждет жена Лариса и двое взрослых детей – Наталья и Евгений.