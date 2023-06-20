Одну из них 24 Каналу рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. Так, россияне часто хвалятся, а уже вскоре им несдобровать.

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"Россияне писали в своих пабликах, что они вкопались на нашем направлении так, что их никто не достанет. Буквально уже через два часа наблюдали в видеотрансляции, как на одном из командных пунктов российский военнослужащий после выстрела вылетел из блиндажа на метров 15 вверх", – поделился Кишак.

Как оккупант вылетел из блиндажа на 15 метров вверх: смотрите видео

По его словам, оккупанты выглядят жалко. Видно, что их прессуют не только ВСУ, но и свои.

Обратите внимание! Операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу на Южном направлении. В результате операции украинским бойцам удалось уничтожить 10 оккупантов.

Наступление ВСУ: последние новости