Одну из них 24 Каналу рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак. Так, россияне часто хвалятся, а уже вскоре им несдобровать.
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"Россияне писали в своих пабликах, что они вкопались на нашем направлении так, что их никто не достанет. Буквально уже через два часа наблюдали в видеотрансляции, как на одном из командных пунктов российский военнослужащий после выстрела вылетел из блиндажа на метров 15 вверх", – поделился Кишак.
Как оккупант вылетел из блиндажа на 15 метров вверх: смотрите видео
По его словам, оккупанты выглядят жалко. Видно, что их прессуют не только ВСУ, но и свои.
Наступление ВСУ: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в течение прошлой недели украинские защитники как наступали, так и оборонялись. Так, ВСУ продолжают активные наступательные действия на Таврическом направлении, а возле Бахмута интенсивность боев несколько снизилась.
- 19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
- Тем временем российские оккупанты начали перекидывать свои войска с левобережья. Таким способом враг пытается усилить Запорожское и Бахмутское направления.