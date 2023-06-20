Одну з них 24 Каналу розповів командир кулеметного взводу 72 окремої механізованої бригади Назарій Кішак. Так, росіяни часто хваляться, а вже незабаром їм непереливки.
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"Росіяни писали у своїх пабліках, що вони вкопались на нашому напрямку так, що їх ніхто не дістане. Буквально вже за дві години спостерігали у відеотрансляції, як на одному з командних пунктів російський військовослужбовець після пострілу вилетів з бліндажа на метрів 15 угору", – поділився Кішак.
Як окупант вилетів з бліндажа на 15 метрів угору: дивіться відео
За його словами, окупанти мають жалюгідний вигляд. Видно, що їх пресують не лише ЗСУ, а й свої ж.
Наступ ЗСУ: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що впродовж минулого тижня українські захисники як наступали, так і оборонялися. Так, ЗСУ продовжують активні наступальні дії на Таврійському напрямку, а біля Бахмута інтенсивність боїв дещо знизилася.
- 19 червня стало відомо про чергове звільнене від російських окупантів село – П'ятихатки на Запоріжжі. Разом з ним знову вдома вже вісім населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.
- Тим часом російські окупанти почали перекидати свої війська з лівобережжя. У такий спосіб ворог намагається посилити Запорізький та Бахмутський напрямки.