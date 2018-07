История коррупции Григория Суркиса: как России достался ЧМ-2018

В Брюсселе прошла презентация расследования коррупции в ФИФА, благодаря которой РФ стала страной-хозяином Чемпионата мира-2018.

Фильм "Один кубок мира по футболу, одна война, сколько коррупции?" ("One World Cup, One War, How Much Corruption?") Посвятил большую часть экранного времени украинскому олигарху Григорию Суркису, сообщает УНН.

"Украинский медиа, а также украинские спецслужбы знают, что с 2015 года, с первого визита Суркиса и Медведчука в Петербург происходили консультации по поводу проведения Чемпионата и содействия Суркиса за его позиции и возможности в УЕФА, чтобы этот Чемпионат прошел именно в России", – рассказывает народный депутат Андрей Левус.

Эксперты сходятся на том, что именно Суркис помог РФ – и не бесплатно помог – получить право на проведение ЧМ-2018.

"Григорий Суркис десятилетиями возглавлял украинский футбол, а также является бывшим президентом клуба "Динамо" Киев, где его место занял его младший брат Игорь. В 1995 году, когда Григорий был президентом, "Динамо" признали виновным в попытке подкупа рефери в европейском матче, и УЕФА запретила клубу участвовать в том турнире. Игорю Суркису же запретили заниматься футбольными делами на целый год. Однако, через десять лет старший Суркис оказался в рядах высших функционеров УЕФА, а его младший брат возглавил лучший футбольный клуб страны", – сказал Тим Уайт, автор фильма.