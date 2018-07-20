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Історія корупції Григорія Суркіса: як Росії дістався ЧС-2018

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Григорій Суркіс
Григорій Суркіс / komandaonline.com

У Брюсселі пройшла презентація розслідування корупції в ФІФА, завдяки якій РФ стала країною-господарем Чемпіонату світу-2018.

Фільм "Один кубок світу з футболу, одна війна, скільки корупції?" ( "One World Cup, One War, How Much Corruption?") присвятив більшу частину екранного часу українському олігарху Григорію Суркісу, повідомляє УНН.

"Українські медіа, а також українські спецслужби знають, що з 2015 року, з першого візиту Суркіса і Медведчука в Петербург відбувалися консультації з приводу проведення Чемпіонату та сприяння Суркіса через його позицію і можливості в УЄФА, щоб цей Чемпіонат пройшов саме в Росії", розповідає народний депутат Андрій Левус.

Експерти сходяться на тому, що саме Суркіс допоміг РФ – і не безкоштовно допоміг отримати право на проведення ЧС-2018.

"Григорій Суркіс десятиліттями очолював український футбол, а також є колишнім президентом клубу "Динамо" Київ, де його місце зайняв його молодший брат Ігор. У 1995 році, коли Григорій був президентом, "Динамо" визнали винним у спробі підкупу рефері в європейському матчі, і УЄФА заборонила клубу брати участь в тому турнірі. Ігорю Суркісу ж заборонили займатися футбольними справами на цілий рік. Проте, через десять років старший Суркіс виявився в рядах вищих функціонерів УЄФА, а його молодший брат очолив кращий футбольний клуб країни", – сказав Тім Уайт, автор фільму.

 

Теги: Новини України УЄФА ФІФА
Джерело: 24 Канал
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