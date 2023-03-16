Об этом 24 Каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичус. По его словам, концепция истощения ошибочна, а российская угроза не исчезнет, пока не будет уничтожен действующий режим.

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Удалось истощить русскую армию

Мариус Лауринавичюс считает, что даже если получится истощить Россию, она сможет восстановить свои ресурсы за 3 – 5 года. Это означает, что может произойти повторное наступление, а сама концепция истощения неверна.

Сама концепция была неправильной, если она была именно такова. На Западе есть много разных концепций и мыслей, одна из этих концепций – война на истощение со стороны Запада. Россия сама начала войну на истощение, но есть одна концепция на Западе, что это выгодно, чтобы истощить военную мощь России, чтобы она больше не представляла угрозы,

– сказал Мариус Лауринавичюс.

Литовский эксперт по вопросам безопасности убежден, что для того чтобы не было российской угрозы в будущем нужно не только истощить военную мощь России, но и ликвидировать нынешний российский режим.

Мариус Лауринавичус рассказал о необходимых шагах для победы над путинским режимом: смотрите видео

Лауринавичус сравнил путинский режим с гитлеровским и отметил, что ему нужно нанести такое же сокрушительное поражение. Но в то же время он убежден, что такого объединения мира против Путина, как это было против Гитлера, не будет.

Мир не будет оккупировать Россию

Эксперт по вопросам безопасности отметил, что мир не объединится в походе на Москву и не сможет нанести России военное поражение, потому что она владеет ядерным оружием, но эксперт убежден, что есть еще другой путь для достижения цели.

Эту войну, которую начала Россия против Украины, она должна не просто проиграть, а должна потерпеть сокрушительное поражение, но для этого не надо, как многие говорят, что нужно пойти на Москву, оккупировать всю Россию,

– сказал он.

По мнению Мариуса Лауринавичуса, после деоккупации украинских территорий и истощения российской армии будут другие экономические и политические способы для свержения путинского режима, не прибегая к оккупации России.

Сможет ли Путин затянуть войну

Мариус Лауринавичус считает, что в случае, если не удастся выиграть эту войну в 2023 году, то есть опасность продолжения войны на долгие годы.

К сожалению, тогда уже может быть, что время будет играть не в пользу Украины и всех тех, кто скорейшего окончания войны,

– подчеркнул Лауринавичюс.

По его мнению, трудно предположить, какой будет позиция США на следующие годы, потому что Республиканские силы время от времени расшатывают тему поддержки Украины. Также в европейских странах раздаются разные призывы о необходимости уменьшения поддержки Украине или поиске других способов для прекращения войны.

Это все опасные тенденции, которые могут ярко проявиться и мешать Украине вытеснять россиян со своей территории, если не удастся победить в 2023 году.

Российские силы истощаются