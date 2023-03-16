Про це 24 Каналу розповів литовський експерт із безпекових питань Маріус Лауринавичус. За його словами, концепція виснаження помилкова, а російська загроза не зникне поки не буде знищено чинний режим.

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Чи вдалось виснажити російську армію

Маріус Лауринавичус вважає, що навіть якщо вийде виснажити Росію, вона зможе відновити свої ресурси за 3 – 5 роки. Це означає, що може статись повторний наступ, а сама концепція виснаження неправильна.

Сама концепція була неправильною, якщо вона була саме такою. На Заході є багато різних концепцій та думок, одна з цих концепцій – це війна на виснаження зі сторони Заходу. Росія сама почала війну на виснаження, але є одна концепція на Заході, що це вигідно, щоб виснажити військову міць Росії, щоб вона більше не становила загрози,

– сказав Маріус Лауринавичус.

Литовський експерт із безпекових питань переконаний, що для того щоб не було російської загрози в майбутньому потрібно не тільки виснажити військову потужність Росії, а й ліквідувати нинішній російський режим.

Маріус Лауринавичус розповів про необхідні кроки для перемоги над путінським режимом: дивіться відео

Лауринавичус порівняв путінський режим із гітлерівським та зазначив, що йому потрібно завдати такої ж нищівної поразки. Але водночас він переконаний, що такого об'єднання світу проти Путіна, як це було проти Гітлера не буде.

Світ не буде окуповувати Росію

Експерт із безпекових питань зазначив, що світ не об'єднається в поході на Москву і не зможе завдати Росії військової поразки, бо вона володіє ядерною зброєю, але експерт переконаний, що є ще інший шлях для досягнення мети.

Цю війну, яку почала Росія проти України, вона повинна не просто програти, а повинна зазнати нищівної поразки, але для цього не треба, як багато хто каже, що треба піти на Москву, окупувати всю Росію,

– сказав він.

На думку Маріуса Лауринавичуса, після деокупації українських територій та виснаження російської армії будуть інші економічні та політичні способи для повалення путінського режиму, не вдаючись до окупації Росії.

Чи зможе Путін затягнути війну

Маріус Лауринавичус вважає, що у випадку, якщо не вдасться виграти цю війну у 2023 році, то є небезпека продовження війни на довгі роки.

На жаль, тоді вже може бути, що час буде грати не на користь України та всіх тих, хто якнайшвидшого закінчення війни,

– підкреслив Лауринавичус.

На його думку, важко передбачити, якою буде позиція США на наступні роки, бо Республіканські сили час від часу розхитують тему підтримки України. Також у європейських країнах лунають різні заклики про необхідність зменшення підтримки Україні або пошук інших способів для припинення війни.

Це все небезпечні тенденції, які можуть яскраво проявитись та заважати Україні витісняти росіян зі своєї території, якщо не вдасться перемогти у 2023 році.

Російські сили виснажуються