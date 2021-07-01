Бельгийский истребитель врезался в здание авиабазы: есть пострадавшие – фото, видео

Бельгийский истребитель F-16 1 июля столкнулся со зданием на авиабазе Леуварден, что в Нидерландах. Жуткий инцидент произошел во время руления, еще до того, как самолет оторвался от земли.

Чудом столкновение не привело ни к взрывам, ни к пожару. Однако без пострадавших не обошлось.

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Пока неясно, как пилот потерял контроль над самолетом. Детальное расследование происшествия будут осуществлять компетентные органы.

Известно, что самолет, попавший в аварию, является бельгийским истребителем F-16. Они регулярно практикуются на авиабазе Леуварден.

Что известно о пострадавших

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 2 человека, среди них:

пилот, который успел катапультировался из самолета;

человек, находившийся в здании, в которое влетел истребитель.

Пока непонятно, насколько серьезные травмы обеих пострадавших.



Чрезвычайники тушили пожар, которого не было / Фото из телеграм-канала "РИА новости"

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