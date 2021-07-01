Бельгийский истребитель врезался в здание авиабазы: есть пострадавшие – фото, видео
Источник:твиттер авиабазы Леуварден
Бельгийский истребитель F-16 1 июля столкнулся со зданием на авиабазе Леуварден, что в Нидерландах. Жуткий инцидент произошел во время руления, еще до того, как самолет оторвался от земли.
Чудом столкновение не привело ни к взрывам, ни к пожару. Однако без пострадавших не обошлось.
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Пока неясно, как пилот потерял контроль над самолетом. Детальное расследование происшествия будут осуществлять компетентные органы.
Известно, что самолет, попавший в аварию, является бельгийским истребителем F-16. Они регулярно практикуются на авиабазе Леуварден.
Что известно о пострадавших
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 2 человека, среди них:
- пилот, который успел катапультировался из самолета;
- человек, находившийся в здании, в которое влетел истребитель.
Пока непонятно, насколько серьезные травмы обеих пострадавших.
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Пилоту истребителя удалось катапультироваться: смотрите видео