Дивом зіткнення не спричинило ані вибуху, ані пожежі. Однак без постраждалих не минулося.

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Наразі незрозуміло, як пілот втратив контроль над літаком. Детальне розслідування події здійснюватимуть компетентні органи.

Відомо, що літак, який потрапив в аварію, є бельгійським винищувачем F-16. Вони регулярно практикуються на авіабазі Леуварден.

Що відомо про постраждалих

Внаслідок інциденту травми різного ступеню важкості отримали 2 людини, серед них:

пілот, який встиг катапультувався з літака;

людина, що перебувала в будівлі, в яку влетів винищувач.

Поки незрозуміло, наскільки серйозні травми обох постраждалих.



Надзвичайники гасили пожежу, якої не було / Фото з телеграм-каналу "РИА новости"

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