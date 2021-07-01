Дивом зіткнення не спричинило ані вибуху, ані пожежі. Однак без постраждалих не минулося.
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Наразі незрозуміло, як пілот втратив контроль над літаком. Детальне розслідування події здійснюватимуть компетентні органи.
Відомо, що літак, який потрапив в аварію, є бельгійським винищувачем F-16. Вони регулярно практикуються на авіабазі Леуварден.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок інциденту травми різного ступеню важкості отримали 2 людини, серед них:
- пілот, який встиг катапультувався з літака;
- людина, що перебувала в будівлі, в яку влетів винищувач.
Поки незрозуміло, наскільки серйозні травми обох постраждалих.
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