Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Воздушные силы сбили российский истребитель Су-35

ВСУ объективно подтвердили сбитие Су-35

Утром 7 июня в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35.

Защитники неба продемонстрировали видеоподтверждение ликвидации самолета, а также тонко потроллили россиян, которые в очередной раз вынуждены ныть в комментариях.

Силы обороны сбили российский Су-35: смотрите видео

Заметим, что истребитель Су-35 – достаточно солидный улов для Вооруженных Сил. Всего за время войны их было уничтожено не более полутора десятков. По разным данным, стоимость такого самолета составляет 98 миллионов до 104 миллионов долларов США.

Российский Су-35 считается "истребителем класса 4+". Для понимания: оккупанты утверждают, что он является аналогом американского F-22 Raptor. Хотя эксперты более сдержанны в оценках и убеждены, что он больше напоминает F-16 – но даже и здесь с более скромным функционалом.