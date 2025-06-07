Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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ЗСУ об'єктивно підтвердили збиття Су-35

Вранці 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35.

Оборонці неба продемонстрували відеопідтвердження ліквідації літака, а також тонко потролили росіян, які вкотре вимушені нити у коментарях.

Сили оборони збили російський Су-35: дивіться відео

Зауважимо, що винищувач Су-35 – досить солідний улов для Збройних Сил. Всього за час війни їх було знищено не більше півтора десятка. За різними данними, вартість такого літака складає 98 мільйонів до 104 мільйонів доларів США.

Російський Су-35 вважається "винищувачем класу 4+". Для розуміння: окупанти стверджують, що він є аналогом американського F-22 Raptor. Хоча експерти більш стримані в оцінках і переконані, що він більше нагадує F-16 – але навіть і тут з скромнішим функціоналом.