Истребитель США разбился в Филиппинском море

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet разбился в Филиппинском море из-за "механических проблем".

Об этом сообщило издание Stars and Stripes.

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Отмечается, что самолет разбился после вылета с авианосца "Рональд Рейган". Пилоты катапультировались, их достали из воды и направили к медикам. Причина катастрофы истребителя пока неизвестна.

Что известно о F/A-18E/F Super Hornet?Американский палубный многоцелевой истребитель, созданный на базе F/A-18 Hornet. Разработка началась в 1992 году компанией McDonnell Douglas, но после ее слияния с Боингом, последнему перешли все права на самолет. Первый полет состоялся 29 ноября 1995 года. Серийное производство началось в 1997 году, для этого на авиазаводе в Сент-Луисе была создана отдельная сборочная линия.



В 1999 году F/A-18E/F поступил на вооружение американских ВМС, заменив F-14 Tomcat и дополнив F/A-18C/D. Американские F/A-18E / F участвовали в иракской и афганской войнах.