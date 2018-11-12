Винищувач США розбився у Філіппінському морі

Американський винищувач-бомбардувальник F/A-18 Super Hornet розбився у Філіппінському морі через "механічні проблеми".

Про це повідомило видання Stars and Stripes.

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Зазначається, що літак розбився після вильоту з авіаносця "Рональд Рейган". Пілоти катапультувалися, їх дістали з води і направили до медиків. Причина катастрофи винищувача наразі невідома.

Що відомо про F/A-18E/F Super Hornet?Американський палубний багатоцільовий винищувач, створений на базі F/A-18 Hornet. Розробка почалася в 1992 році компанією McDonnell Douglas, але після її злиття з Боїнгом, останньому перейшли всі права на літак. Перший політ відбувся 29 листопада 1995 року. Серійне виробництво розпочалося у 1997 році, для цього на авіазаводі в Сент-Луїсі була створена окрема складальна лінія.



У 1999 році F/A-18E/F поступив на озброєння американських ВМС, замінивши F-14 Tomcat та доповнивши F/A-18C/D. Американські F/A-18E/F брали участь в іракській та афганській війнах.