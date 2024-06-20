Первые истребители F-16 будут защищать Харьков от КАБов, – The Guardian

В последние месяцы российская армия регулярно запускает КАБы по Харькову. Ожидается, что Украина будет применять первые истребители F-16 именно для защиты этого города.

Западные истребители имеют преимущества над советскими моделями. Кроме этого, они будут более эффективными, чем классическая противовоздушная оборона.

Смотрите также Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Защита Харькова от КАБов

Авиационный эксперт, бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский убежден, что после получения Украиной F-16 россияне будут вынуждены изменить свою тактику.

Мы сможем более эффективно нацеливать их самолеты и ракеты, и им будет очень трудно продолжать использовать управляемые авиабомбы (КАБы), которые они должны запускать с расстояния от 50 до 70 километров,

– указал он.

Многочисленные украинские источники отмечают, что первые F-16 Украина направит именно на то, чтобы защитить Харьков от авиабомб.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что против КАБов системы противовоздушной обороны не так полезны, как вот авиация. А истребители F-16 имеют больший радиус действия, чем российские МиГ и Су.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отмечала, что Украина сможет использовать переданные страной истребители для атак на территории России. Единственным условием является то, что они должны осуществляться в оборонных целях и соответствовать международному праву. Соответствующее разрешение также предоставила и Дания.

F-16 позволят повысить эффективность имеющегося западного оружия, которое использовалось с самолетов советского образца.

Напомним, что командующий ВВС Нидерландов ожидает, что Украина начнет использовать истребители F-16 уже этим летом. Поставка самолетов была сорвана из-за задержки в доставке и обучении. Процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.