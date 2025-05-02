Украинские F-16: Зеленский провел совещание по развитию флота военных самолетов

В пятницу, 2 мая, Владимир Зеленский провел совещание по развитию украинского флота военных самолетов. Президент анонсировал "системные решения".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Зеленского в его телеграм-канале.

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Зеленский собрал совещание по военным самолетам

Президент Украины отчитался о совещании по развитию флота военных самолетов.

Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию,

– написал Владимир Зеленский.

Впоследствии в своем традиционном вечернем обращении президент объяснил, что речь идет о кадровых решениях, в частности в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ. По словам Зеленского, сейчас уже есть "очень неплохие результаты".

Глава государства также поблагодарил всех, "кто усиливает наши действия в небе".

Важно! Украинские военные регулярно привлекают боевые самолеты F-16 для отражения воздушных атак. Истребители активно использовали в частности в ночь на 24 апреля, когда россияне осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА.

К слову, недавно США отправили свои списанные истребители F-16 Украине, которые могут быть использованы как доноры запчастей. Для их транспортировки применили украинский чартерный транспортный самолет Ан-124.