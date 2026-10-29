Польша готовится передать Украине два истребителя МиГ-29

Польша планирует передать Украине два старых самолета МиГ-29. Взамен Варшава получит новейшие истребители.

Кроме того, польская сторона планирует передать боеприпасы. Об этом пишет "Rzeczpospolita".

Что известно о передаче самолетов?

Варшава передаст Киеву два самолета МиГ-29. Эту информацию подтвердил директор Департамента оборонной стратегии и планирования Министерства национальной обороны генерал-лейтенант Дариуш Луковский. Военный отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Решение принято, и два МиГ-29 будут переданы,

– сказал Луковский.

Rzeczpospolita пишет, что один из самолетов уже достиг конца срока службы, однако Украина может использовать его детали. Другой истребитель все еще летает.

Издание отметило, что в 2022 и 2023 годах Польша незаметно отправила в Украину 14 МиГ-29, которые находились в различном состоянии. Взамен на них страна получала новые F-16 и 12 корейских FA-50.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что передача техники Киеву выгодна для польской армии, потому что взамен она получит технологии беспилотников и ракет.

Rzeczpospolita пишет, что, помимо самолетов, Польша предоставит Украине пакет артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров и 152 миллиметра, снаряды калибра 20 на 102 миллиметра для пушек самолетов F-16, которые Киев использует для сбивания российских реактивных БПЛА, а также зенитные ракеты малой дальности Piorun.

Напомним, что после решения Львовского облсовета появилась информация о том, что Варшава приостанавливает военную помощь Киеву. Однако 22 октября Министерство национальной обороны Польши опровергло эту информацию. В Польше назвали заявления о блокировании оборонного пакета ложными.