Такие детали раскрыл начальник генштаба генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич в эксклюзивном интервью ТСН.Тижня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Будут ли французские Mirage на вооружении Вооруженных сил Украины

Ранее французская сторона заявляла, что передаст Украине свои истребители Mirage 2000-5F.

Анатолий Баргилевич подтвердил, что такую возможность действительно дала Украине Франция. В Вооруженных силах рады воспользоваться этими самолетами.

Будем, конечно, рады иметь в арсенале авиацию такого класса. Это значительно усилит наши возможности для ведения боев, поддержки авиацией наших войск,

– говорит Баргилевич.

Он не стал комментировать вопрос о том, есть ли физически эта техника уже в Украине. По словам Баргилевича, в будущем будет видно, когда ВСУ воспользуются ими.

Напомним,, Франция объявила о намерении передать Украине 6 истребителей Mirage 2000-5F и 600 высокоточных авиационных бомб AASM. Это связано также с тем, что Франция планирует вывести их из эксплуатации в своей армии.