Об этом 24 Каналу рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Mirage могут выполнять различные функции. Оптимальное количество истребителей для Украины – до 50 самолетов.

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Особенности Mirage 200

Летчик-инструктор отметил, что любой летательный аппарат, особенно истребитель, содержит в себе большое количество электроники, как в космическом корабле. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню официально заявил о передаче Mirage нашей стране. Вероятно, что истребители прибыли в Украину раньше.

Думаю, 3 – 4 самолета нам уже передали в январе. После того, как они эффективно выполнили боевую задачу, об этом сообщили в информационном пространстве,

– предположил Свитан.

Интересно, что большинство средств поражения для этих французских самолетов есть именно из Франции. Говорится о ракетах Storm Shadow / SCALP EG, MICA, а также планирующие авиабомбы от артиллерийской системы HIMARS.

Благодаря этому Украина сможет использовать Mirage "на полную" – в роли истребителя, перехватчика и бомбардировщика.

Минимум нам нужна эскадрилья самолетов – это 12 самолетов. Обычно еще есть дополнительные 2 самолета для проведения контроля над полетами, а также несколько для замены, если другие самолеты выходят из строя или их ремонтируют. Поэтому минимальная партия – 16 самолетов,

– объяснил летчик-инструктор.

Свитан отметил, что для качественного выполнения задач и защиты, Украине в идеале нужно было бы бригада Mirage – 3 эскадрильи, то есть примерно 48 самолетов.

В то же время самолетов F-16, которые Украина получила от Нидерландов, нужно от 120 до 150 штук.

К слову, Владимир Зеленский поблагодарил Эммануэля Макрона за истребители и отметил, что они усилят способности украинской противовоздушной обороны.